Élesedik az ellentét a MOHU és az önkormányzatok között, a cég továbbra is úgy gondolja, nem az ő feladatuk a lomtalanítás utáni takarítás

Akár pereskedés is lehet az ügyből.

Élesedik az ellentét a MOHU és az önkormányzatok között, miután a Mol hulladékgazdálkodási cége szemlátomást nem óhajtja elvégezni a feladatait, ami a lomtalanítás lebonyolítását és az azzal járó takarítási munkákat illeti. A 444 megkeresésére megküldött válaszában a hulladékkezelő vállalat ismét arra a következtetésre jutott, hogy nekik aztán nem kell takarítaniuk.

Csakhogy ezen elképzelésüket feltételezhetően nem lesz olyan egyszerű átverni az önkormányzatokon. Őrsi Gergely, a II. kerület polgámestere például jelezte, hogy amennyiben a MOHU nem takarít, úgy feljelentést tesznek, a hulladékot pedig összeszedi az önkormányzat és elszállítja a Molnak, mint a hulladék tulajdonosának.

A polgármester felidézte, hogy a MOHU már tavaly is megpróbálkozott úgy „lomtalanítani”, hogy lényegében nem csinálnak semmit, hanem városrészenként néhány lomtalanító pontot jelölnek ki, ahová a lakosságnak szépen magának kell elvinnie a lomokat, már ha elbírják. Az ügyből felháborodás lett, emiatt a MOHU az idei és a jövő évre még visszakozott kicsit, de láthatóan így is folyamatosan próbálkoznak, miként ne végezzék el a saját feladatukat. 

„Ami egyelőre látható, hogy lomtalanítással járó takarítási feladatokat nem érzi magáénak a MOHU, így a közterületek takarítását megpróbálja kifizettetni a városrészekkel. Azon túl, hogy a lépéssel újabb közszolgáltatás minőségét rontja le az állam, és újra forrást próbál elvonni az önkormányzatoktól, a legfőbb probléma, hogy nem a rendezettebb és gördülékenyebb lomtalanításon dolgoznak, hanem a felelősség és a feladat tologatása zajlik. Pedig a helyzet nagyon is egyszerű: a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a törvény szerint a MOHU birtokába kerül. Ha azt nem szállítja el, és nem takarít össze a hulladék elszállítását követően, vagyis a közterületen hagyja a tulajdonába került hulladékot, akkor vét a hulladékgazdálkodás rendje ellen, amiért természetesen fel fogjuk jelenteni” - jelezte Őrsi Gergely.

A 444-nek megküldött válaszában a MOHU alapvetően nem vitatta ezt a jogértelmezést, amennyiben elfogadják, hogy a lomok után maradó szemét eltakarítása is feladatuk. Ám mégis arra jutottak, hogy szerintük nem kell takarítaniuk. A lap szerint ugyanis a MOHU a következő gondolatmenettel állt elő: a lakosok a lomokkal együtt egy csomó olyan hulladékot is kitesznek az utcára, ami nem minősül lomnak. Ennek ellenére azt ígérték, elszállítanak mindent, így a vegyes lom, nem lom halmokat is, ám azt közölték: „a lomtalanítás során a lomból származó hulladék eltakarítása a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékgyűjtést végző szolgáltató, esetünkben a MOHU BUDAPEST feladata, a kihelyezett, nem lomnak minősülő hulladék elszállítása és az ezek utáni takarítás pedig a közterület-tulajdonos felelőssége.”

Mindezek alapján arra jutottak, hogy „a lomtalanítás utáni takarítás tehát ugyanúgy, ahogy korábban, immár több mint egy évtizede – a kerületi önkormányzatok és a főváros feladata.” Annak ellenére ez az álláspontjuk, hogy - mint arra a 444 felhívja a figyelmet - az általuk is idézett jogszabály kimondja, nemcsak a tulajdonukba kerülő lomokat kell elvinniük, hanem azok hulladékát is.

Lomtalanítás terén Ferencváros szintén ősszel kerül sorra, ezért a lap megkereste Baranyi Krisztinát, a kerület polgármesterét is az ügyben. Azt válaszolta: „simán ki fogom számlázni nekik, ha nem takarítanak fel.”

A 444 felidézi, hogy egyes budapesti kerületekben, például a XIII.-ban volt már lomtalanítás az idén, akkor a MOHU közölte az önkormányzattal, hogy csak és kizárólag a hivatalosan lomnak minősülő dolgokat viszik el, így papírhoz, műanyaghoz, fémhez, textilhez, zöldhulladékhoz, ruhaneműhöz, elektromos hulladékhoz, bontási és építési hulladékhoz és autógumihoz hozzá sem nyúlnak. Aztán a Telex megkeresésére nagy kompromisszumként közölték, hogy mégis hajlandóak elszállítani az említetteket is, takarítani viszont nem takarítottak, így ezt az önkormányzatnak kellett elvégeznie. Ugyanez történt az I. kerületben is.

