Gyanúsítottként hallgatták ki a Magyar Pétert szotyival megdobó férfit

garázdaság;szotyi;Magyar Péter;

2025-08-08 17:00:00 CEST

Állítólag hirtelen felindulásból cselekedett.

Garázdasággal gyanúsítja a rendőrség azt a férfit, aki egy zacskónyi szotyolát dobott a Tisza Párt elnöke felé Gyulán – írja a Blikk.

Mint korábban hírt adtunk róla, szerdán Gyulára érkezett Magyar Péter, akit beszéde közben dobtak meg.

A férfi a lapnak nyilatkozva azt mondta, nem fideszes, nem digitális, nem harcos és nem sörösdobozt dobott a politikus felé, mindössze véleményt nyilvánított. „Magyar Péter hazugságokból élő nárcisztikus ember. A kedvencem az volt, amikor közölte, hogy »Én, politikai pályára? Ez még viccnek is rossz«. És tessék! Itt van Magyar Péter, mint egy rossz vicc, és politizál” – fogalmazott, megjegyezve: „Békés megyeiesen fogalmazva elöntötte az agyamat a sz.r!”

Állítása szerint hirtelen elhatározásból cselekedett. Felháborítónak tartja, hogy először egy sörösdobozról, nem pedig szotyolás zacskóról szóltak a hírek. Magyar Péternek pedig megüzente: nem tesz eleget azon felhívásának, hogy célozzon jobban – vagyis olvasatában nyugodtan dobja meg ismételten.