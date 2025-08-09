Orbán Viktor nagyon küzd az internettel, de az se megy neki

Digitális kommunikációval körözné le a miniszterelnök a Tisza párt vezérét, azonban az internet világában a legfontosabb a hitelesség, Orbán-féle digitális pártépítés azonban se nem eredeti, se nem tűnik hatékonynak – hangzott el a Népszava közéleti közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában.
Batka Zoltán műsorvezető Frank Zsófia és Pungor András belpolitikai újságíróval és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettessel arról is beszélget, hogy a magyar vidék átalakulóban van, a gazdafigurát alakító Orbán Viktor már falun is inkább csak az idősebbekhez tud szólni, míg a fiatalok is már egyre városiasabb életmódot folytatnak, akik inkább Magyar Péterrel tudnak azonosulni. Kulcskérdés, hogy a Fidesz a primitív karaktergyilkos kampányaival le tudja-e rombolni Tisua Párt kormányképességének a látszatát.