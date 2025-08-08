Megint palackozott vízzel kell fürdetni az újszülötteket a székesfehérvári kórház szülészetén

egészségügy;Székesfehérvár;szülészet;vízellátás;

Egy zárt csoportban arról írtak a kismamák, hogy legalább egy hete nem lehet inni a csapból.

Péntek estétől újra teljes vízkorlátozás van érvényben a székesfehérvári kórház szülészetén fertőtlenítés miatt, a csapvíz továbbra sem iható - erről az RTL Híradó számolt be.

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház közleménye szerint folytatódik a 2003-ban teljeskörűen felújított vízvezeték-rendszer fertőtlenítése. A munka péntek este 7 órakor kezdődik, ez idő alatt ismét vízkorlátozás lesz. Állításuk szerint rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű palackozott víz és azért végzik éjszaka a fertőtlenítést, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzanak a működésben.

Az RTL Híradó szerint mindeközben egy zárt csoportban arról írtak a kismamák, hogy legalább egy hete nem lehet inni a csapból. Az Országos Kórházi Főigazgatóság megerősítette, hogy a víz emberi fogyasztására jelenleg nem alkalmas, azonban állításuk szerint felnőttek tisztálkodására igen. Azt, hogy az elmúlt hónapokban pontosan mennyi ideig volt vízkorlátozás érvényben, nem árulták el.

Takács Péter egészségügyi államtitkár májusban adta át a fehérvári kórház új épületét, de az RTL szerint azóta sem indult ott be a betegellátás, üresen áll az új onkológia, a tüdőgyógyászat és az infektológia is. Az egyik egészségügyi alkalmazott szerint műszaki problémák állnak a háttérben, gond van például a vízzel, lefolyóval, klímával. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ehhez képest a kormányinfón arról beszélt, nem tud ezekről a problémákról, szerinte csak át kell költöztetni az onkológiát és utána ott fog működni. A DK-s Földi Judit szerint azonban a klímarendszerrel és a levegőztetéssel is gond van.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt állította, minden a terv szerint halad, szeptembertől pedig indul a betegellátás az új tömbben.