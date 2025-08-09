Kukacok jelentek meg a szakályi csapvízben

ivóvíz;Tolna megye;kukac;Szakály;

2025-08-09 11:07:00 CEST

A polgármester szerint szomorú, hogy péntekig nem tudta orvosolni a problémát az ivóvíz-szolgáltatásért felelős ERÖV, pedig korábban ezt ígérte neki a cég.

Napok óta súlyos gondokkal küzd a Tolna vármegyei Szakály ivóvíz-ellátása: a csapból folyó vízben jól látható kukacok, vagy lárvák vannak – írja a Teol.

A portál szerint hiába volt a csapokon szűrő, az élőlények akadálytalanul átjutottak rajta. A lakók Feuerbach Szabolcs polgármesterhez fordultak, aki azonnal értesítette az ivóvíz-szolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt.-t, ahonnan ki is mentek mintát venni.

A Teol azt írja, az ivóvíz-szolgáltatásért és az ahhoz kapcsolódó víziközműért felelős vállalat csak annyit közölt, hogy a vízminőség nem megfelelő – a kukacokról azonban egy szót sem ejtett. A közleményben

a vállalat egy technológiai meghibásodásra hivatkozott, és vízhálózati fertőtlenítést ígért.

A polgármester így nyilatkozott az esetről:

„Nem hajlandók kimondani, azt mondják, dolgoznak a problémán, de véletlenül se ismerik el, hogy kukacos volt a víz.”

Szerinte az igazi baj az, hogy a szolgáltató még mindig nem közölte a hivatalos laboreredményeket, és elutasítja, hogy elismerje a kukacok jelenlétét. A polgármester úgy tudja, „szúnyoglárvákról” lehet szó, de hivatalosan ezt sem erősítette meg senki.

A Telex cikke szerint

a kiküldött lajtos kocsikban hétfő este friss, tiszta, ivásra alkalmas víz helyett barna vizet kaptak a már így is zaklatott szakályiak.

A helyiek beszámolói alapján az ERÖV dolgozói azt mondták nekik, hogy a szintén rossz minőségű vizet a szomszédos Hőgyészről hozták. Kedd óta így már máshonnan hozták a vizet, ami azóta már tiszta, iható, de persze ezzel még messze nem oldódott meg az eredeti probléma.

Feuerbach Szabolcs szerint szomorú, hogy péntekig nem tudta orvosolni a problémát az ERÖV, pedig korábban ezt ígérte neki a cég. Még a vízminták laboratóriumi eredményeiről sem számoltak be a polgármesternek, tehát egyelőre nem tudni, mikor lesz újra iható a csapvíz Szakályon. Feuerbach Szabolcs azt mondta, a héten már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is vett mintát, de tőlük se jött még válasz arról, mi volt, vagy mi van a szakályi csapvízben.