Vitézy Dávid megemlékezett arról, hogy Lázár János két éve zárt be tíz vidéki vasútvonalat

2025-07-31 17:00:00 CEST

A fővárosi politikus szerint a Fidesz lekopírozta a Gyurcsány-Bajnai-kormány 2009-es közlekedési megszorító intézkedéseit.

Ma két éve zárt be Lázár 10 vidéki vasútvonalat. Mindvégig azt hazudták, hogy a vonatokat csak átmenetileg pótolják buszok. Aztán persze azóta is úgy maradt – írja csütörtöki Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, korábbi közlekedési államtitkár visszaemlékezett, hogy két éve ezen a napon ott ült az utolsó vonaton Komló felé, amelyen sok százan búcsúztak utasok, vasutasok közösen a vasúttól a 26 ezres városban. – Én régen és most is ott voltam a tiltakozók közt, amikor vidéki középvárosok 100 vagy épp itt 127 év után elvesztették kapcsolatukat az ország vasúti hálózatával – tette hozzá.

Vitézy párhuzamot vont a mai és a több mint másfél évtizeddel ezelőtti közlekedeési megszorítások, leépítések, megszüntetések között. Mint írta, ezt megelőzően utoljára 2009-ben zártak be Magyarországon vasútvonalakat, akkor még a Fidesz nagy tiltakozása mellett, hogy aztán 14 évvel később pontosan ugyanolyan eszközökkel, ugyanolyan hazugságokkal tegye meg Lázár János ugyanazt, ami ellen a Gyurcsány-Bajnai kormány idején tiltakoztak. Fel is sorolta a bezárt vonalakat, hogy ne feledjük:

38-as számú Nagyatád–Somogyszob-vasútvonal

47-es számú Dombóvár–Komló-vasútvonal

78-as számú Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal

89-es számú Nyékládháza–Tiszaújváros-vasútvonal

98-as számú Abaújszántó–Hidasnémeti-vasútvonal

103-as számú Karcag–Tiszafüred-vasútvonal

114-es számú Mátészalka–Csenger-vasútvonal

121-es számú Újszeged–Mezőhegyes

125-ös számú Mezőhegyes–Battonya-vasútvonal

146-os számú Kunszentmárton–Lakitelek-vasútvonal

– A képeken is látható 47. Komló-Dombóvár vasútvonal jól kihasznált regionális vonal volt, egy kicsit is józan, és nem vasút- és vidékellenes közlekedési kormányzat fejlesztette volna, nem bezárja. A vidéki regionális vasúti közlekedés egész Európában reneszánszát éli, sok ország az előző évszázadban bezárt vonalak újbóli megnyitásán dolgozik – fűzte hozzá Vitézy Dávid, aki szerint a két évvel ezelőtti vonalbezárás szomorú tévút volt, és jól mutatja, mennyire lehet komolyan venni a most, a kampányban újra felhangzó nagy vasúti ígérgetést Lázár János részéről.