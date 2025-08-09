tűz;Balaton;MÁV;Szombathely;mozdony;vonatközlekedés;

Képünk illusztráció

Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vasútvonalon

A Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között keletkezett tüzet a mozdonyvezető sikeresen eloltotta, az érintett vonalon változásokra kell készülni.

A Szombathelyről 10 óra 02 perckor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, melyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott – közölte a MÁV. Az eset során nem sérült meg senki.

A közlemény szerint az észak-balatoni vonalon változásokra kell számítani,

  • a Kék Hullám InterCity (IC 19705) jelentős késéssel közlekedik Balatonakali-Dörgicsétől,

  • a Zánka-Erzsébettáborból 13:14-kor Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő (Ex 16906) csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.

