Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vasútvonalon

A Szombathelyről 10 óra 02 perckor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, melyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott – közölte a MÁV. Az eset során nem sérült meg senki.
A közlemény szerint az észak-balatoni vonalon változásokra kell számítani,
a Kék Hullám InterCity (IC 19705) jelentős késéssel közlekedik Balatonakali-Dörgicsétől,
a Zánka-Erzsébettáborból 13:14-kor Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő (Ex 16906) csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.