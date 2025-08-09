tűz;Balaton;MÁV;Szombathely;mozdony;vonatközlekedés;

2025-08-09 13:58:00 CEST

Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vasútvonalon

A Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között keletkezett tüzet a mozdonyvezető sikeresen eloltotta, az érintett vonalon változásokra kell készülni.