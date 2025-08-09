Vlagyimir Putyin;feltételek;Donald Trump;béketárgyalások;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Volodimir Zelenszkij Emmanuel Macronnal, Keir Starmerrel és több európai vezetővel beszélt a háború lehetséges befejezéséről

Az ukrán elnök a jelek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin jövő pénteki találkozója előtt megpróbál minél több támogatót szerezni Ukrajna szuverenitásának megőrzéséhez.