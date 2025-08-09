Volodimir Zelenszkij Emmanuel Macronnal, Keir Starmerrel és több európai vezetővel beszélt a háború lehetséges befejezéséről

Sorra hívta telefonon Volodimir Zelenszkij számos európai ország miniszterelnökét és államfőjét azok után, hogy az amerikai és az orosz elnök augusztus 15-re tervezett kétoldalú alaszkai megbeszélése előtt csaknem egy héttel Donald Trump azt az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt mondta, hogy az tartalmazhat területcserét. Minderre az ukrán elnök kijelentette – országa alkotmánya alapján nem is tehetett másként –, hogy Ukrajna nem fogja átadni a földjeit a megszállóknak.
– Beszéltem Emmanuel Macronnal, Franciaország elnökével. akinek hálás vagyok a támogatásáért. Franciaország és minden partnerünk készen áll a munkára a valódi béke érdekében. A legfontosabb, hogy az oroszoknak ne sikerüljön újra becsapniuk senkit, mert a háború valódi befejezésére van szükség és megalapozott biztonságra Ukrajna és más európai nemzetek számára egyaránt – fogalmazott a Facebook-oldalán Zelenszkij.Volodimir Zelenszkij: Nem fogjuk átadni a földjeinket a megszállóknak
Az ukrán elnök az Egyesült Királyság miniszterelnökével, Sir Keir Starmerrel is tárgyalt hasonlóan a francia elnökhöz, teljes egyetértésben. Hozzátette, hogy a tartós békét Oroszország lehetetlen terve veszélyezteti, hogy a megszállt területeket megtarthassa. Ugyancsak azonos állásponton voltak Pedro Sánchez spanyol kormányfővel, hogy az igazságos békéhez Európa országainak álláspontját is figyelembe kell venni. – Ukrajna európai integráció felé vezető útjáról is beszéltünk. Ukrajna teljesítette minden kötelezettségét, és teljes mértékben készen áll az első tárgyalási klaszter megnyitására – fogalmazott Volodimir Zelenszkij aki ugyancsak tárgyalt telefonon Alexander Stubb finn elnökkel, Mette Frederiksen dán és Kristen Michal észt miniszterelnökkel.Jövő pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir PutyinPutyin csak Trumppal tárgyalnaTöbb mint 3,2 milliárd euró összegű uniós támogatást kap Ukrajna