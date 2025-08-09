Volodimir Zelenszkij: Nem fogjuk átadni a földjeinket a megszállóknak

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-09 10:25:00 CEST

Leszögezte, hogy Ukrajna nélkül csak halva született, működésképtelen döntések hozhatóak.

Ukrajna nem fogja átadni a földjeit a megszállóknak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, arra reagálva, hogy Donald Trump közölte, augusztus 15-én Alaszkában találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt mondta, hogy az tartalmazhat területcserét.

Zelenszkij a BBC szerint leszögezte, bármely, Ukrajna bevonása nélkül született megállapodás ellentétben áll a békével. Az ukrán elnök kiemelte, országa nem fogja jutalmazni Oroszországot azért, amit elkövetett. „Ennek a háborúnak véget kell vetni” – jelentette ki, megjegyezve, hogy az Ukrajna nélkül hozott döntések „halva született, működésképtelen döntések”. Hozzátette, ők készen állnak arra, hogy együttműködjenek Trumppal, valamint minden partnerükkel egy valódi béke érdekében.

Az amerikai és az orosz elnök jövő pénteki találkozójáról úgy vélekedett, hogy az nagyon messze van a háborútól, amely a földjükön dúl, és amely amúgy sem tud Ukrajna nélkül lezárulni.

Az augusztus 15-i találkozóról Trump nemrég a közösségi médiában számolt be, később pedig a Kreml szóvivője is megerősítette, aki a kiválasztott helyszínt „meglehetősen logikusnak” nevezte Alaszka Oroszországhoz való relatív közelsége miatt. Közölte azt is, hogy az amerikai elnököt meghívták Oroszországba egy lehetséges második csúcstalálkozóra.

Bár Donald Trump nem közölt további részleteket az amerikai javaslatról, a Bloomberg, valamint a CBS News a megbeszéléseket ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be: a Fehér Ház megpróbálja rávenni az európai vezetőket egy olyan megállapodás elfogadására, amely magában foglalná, hogy Ukrajna lemond Donbász térségéről, illetve a Krím-félszigetről. Herszon és Zaporizzsje régióban pedig befagyasztanák a jelenlegi frontvonalakat. A The Wall Street Journal szerint az orosz elnök hasonló megállapodást javasolt Steve Witkoffnak, az amerikai elnök különmegbízottjának moszkvai találkozójukon.