Jövő pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;találkozó;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Donald Trump;

2025-08-09 07:07:00 CEST

A Kreml szóvivője „meglehetősen logikusnak” nevezte a helyszínválasztást.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő pénteken, Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról egyeztessen – írja a BBC.

Az augusztus 15-i találkozóról Trump a közösségi médiában számolt be, később pedig a Kreml szóvivője is megerősítette, aki a kiválasztott helyszínt „meglehetősen logikusnak” nevezte Alaszka Oroszországhoz való relatív közelsége miatt. Közölte azt is, hogy az amerikai elnököt meghívták Oroszországba egy lehetséges második csúcstalálkozóra is.

Bár Donald Trump nem közölt részleteket az amerikai javaslatról, a Bloomberg, valamint a CBS News a megbeszéléseket ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be: a Fehér Ház megpróbálja rávenni az európai vezetőket egy olyan megállapodás elfogadására, amely magában foglalná, hogy Ukrajna lemond Donbász térségéről, illetve a Krím-félszigetről. Herszon és Zaporizzsje régióban pedig befagyasztanák a jelenlegi frontvonalakat. A The Wall Street Journal szerint az orosz elnök hasonló megállapodást javasolt Steve Witkoffnak, az amerikai elnök különmegbízottjának moszkvai találkozójukon.

Mint ismert, Putyin még szerdán, a Kremlben fogadta Witkoffot, másnap pedig az orosz államfő tanácsadója, Jurij Usakov közölte, hogy előkészületek zajlanak egy személyes egyeztetés megszervezésére Putyin és Trump között.

Az amerikai elnök szerint a szerdai egyeztetésen „nagy előrelépés történt”, ám még aznap nyomás alá helyezte a putyini vezetést, 50 százalékra emelve az Oroszország ukrajnai háborúját hatalmas olajvásárlásaival támogató India áruira vonatkozó egységes vámtarifát. Egyúttal utasítást adott kormánya tagjainak „állapítsák meg, hogy más országok közvetlenül vagy közvetve importálnak-e olajat az Orosz Föderációból”, és nevezzék meg az ellenük szükséges intézkedéseket. A Fehér Ház egyik tisztviselője azt közölte, hogy az Egyesült Államok valószínűleg még a hét végéig másodlagos szankciókat fog kivetni az orosz energiát vásárló országokra, illetve az orosz „árnyékflotta” tartályhajóira, amivel a nekik szolgáltatást nyújtó cégek is szankciók alá kerülhetnek, jelentősen megnehezítve az orosz olajszállításokat.

Az eshetőség, hogy Putyin és Trump mindenki más nélkül próbáljon megegyezésre jutni Ukrajna sorsáról, riadalmat okozott Kijevben és az európai fővárosokban. Zelenszkij válaszul mindent megmozgatott, hogy nyomás alá helyezze Oroszországot. Telegram-bejegyzésben leszögezte, hogy előző nap Moszkvában a felek „megvitatták a béke megteremtésére irányuló vezetői találkozók lehetséges formátumait is – két kétoldalút és egy háromoldalút. Ukrajna nem fél a találkozóktól, s ugyanilyen bátor hozzáállást vár az orosz féltől is. Ideje véget vetni a háborúnak.” Az újságíróknak nyilatkozó Jurij Usakov tagadta ugyanakkor, hogy az orosz vezető beleegyezett volna egy következő, az ukrán vezető bevonásával tartandó találkozóba is.