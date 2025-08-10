Döntött a Kúria, Gáspár Győzőnek újra bíróság elé kell állnia a sikkasztási ügyében

sikkasztás;Gáspár Győző;Gáspár Bea;

Állítólag nem stimmelnek a számok, eljárási hibák történtek.

Ismét bíróság elé kell állnia Gáspár Győzőnek, miután a Kúria elrendelte, hogy újra kell tárgyalni a sikkasztási ügyét - írja a Blikk.

A fideszes showman felesége, Gáspár Bea elmondta, hogy a Kúria indoklása szerint a korábbi büntetőeljárásban - amelyet végül megszüntettek - több eljárási hiba is történt, például „összegszerűen sem egyeztek a dolgok”, ezért szeptemberben újratárgyalják az ügyet. Gáspár Bea a Best Podcastben idézte fel a viharos éveket, amelyek férje sikkasztási ügyével kezdődtek.

„2017-ben valaki feljelentette az adóhivatalnál, a vád: 50 milliós sikkasztás. Mindenünket lefoglalták, a széfben a készpénzünket, az autónkat, az aranyainkat, zárolták a bankban a számlánkat... Harmincezer forintunk maradt összesen. Két napon át sírtam, aztán az apósom segített, hogy talpra álljunk. Majd jött A Konyhafőnök műsor, amit megnyertem, és elindítottam a borvacsorákat” - mesélte, hozzátéve, utóbbi eleinte szintén csak vitte a pénzt.

A Romantic frontembere ellen nyolc évvel ezelőtt költségvetési csalás és sikkasztás miatt indult nyomozás. Egyebek közt azzal vádolták, hogy az édesapja érdekkörébe tartozó egyik cég számlájáról 50 millió forintot vett ki, majd utána nem adózott.