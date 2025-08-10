Orbán Viktor;eltörlés;Digitális Polgári Körök;

2025-08-10 15:21:00 CEST

Szakszerű módon zajlik a jelentkezők szűrése.

Úgynevezett „törlési bizottság” is működik Orbán Viktor Digitális Polgári Köreiben - ezt egy kiküldött körlevélben vette észre a Magyar Hang, amit a Digitális Polgári Körök (DPK) regisztrált tagjai kaptak a miniszterelnöktől.

Orbán Viktor - aki „jelenleg miniszterelnök” a hírlevél bemutatkozó része szerint - a körlevélben felhívta a digitális polgárok figyelmét „a hét hírére”, miszerint szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK első országos találkozóját.

Az állítás szerint jelenleg 56 744 tagjuk van és 1203 digitális polgári kör alapítására irányuló kérelem érkezett hozzájuk. A hírlevél megjegyzi, hogy a jelentkezőket megpróbálják szűrni, mert „téglák, szédelgők, elítéltek” csatlakozása révén is történhet baleset.

„Törlési bizottság működik Partos Bence irányításával” - áll Orbán Viktor levelében.

„A névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret. Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. A gyűlölet nem pálya. Csatlakozz, és hozz sok rendes embert!” – olvasható a kormányfői utasítás.