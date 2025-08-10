Nem léphet fel a Punnany Massif Sopronban, a fideszes városvezetés a tusványosi koncert miatt felmondta a meglévő szerződést

Fidesz;fesztivál;Sopron;Tusványos;

2025-08-10 16:43:00 CEST

Folytatódik a fideszes cancel culture.

Jövő héten tartják Sopronban a Sörnapokat, ahol az egyik fellépő - akárcsak tavaly - a Punnany Massif lett volna, ám Farkas Ciprián fideszes polgármester döntése nyomán felbontották a fesztiválra szóló, már megkötött szerződést - írta meg a 444.

A lap forrása szerint a fideszes városvezető azzal indokolta a szerződésbontást, hogy attól tart, még a végén „a tusványosihoz hasonló balhé” lesz a Punnany Massif soproni fellépésén is.Kérdés, mit nevezünk balhénak - mint ismert, az együttes egyik alapító tagja, Felcser Máté a 2016-ban a NER által megszüntetett Népszabadság logójával a pólóján lépett színpadra, emellett több párt - a KDNP, az Együtt, a Jobbik és a Párbeszéd - logója megjelent a kivetítőn áthúzva. Az eseményen emellett egy kifejezetten kormánykritikus dal is elhangzott.

A zenekar menedzsmentje megerősítette a 444 értesüléseit. „Július 29-én informáltak minket a szervezők, hogy »a rendezvény koncepciójának átalakítása miatt« elállnak a szerződéstől. Ehhez minden joguk megvolt, és a szerződésben foglaltak szerint teljesítették is az elállásra vonatkozó feltételeket, mi pedig sajnálattal, de természetesen tudomásul vettük a döntésüket” – hangzott a válasz.

A zenekar a Soproni Városmarketing Nonprofit Kft.-vel állt szerződésben, ami egy 100 százalékban önkormányzati tulajdonú cég, az a Kuslics Balázs az ügyvezetője, aki korábban a városháza sajtófőnöke volt, s aki a Mediaworks fideszes médiakonglomerátumhoz tartozó „ingyenes közösségi hetilap”, a Soproni Téma felelős kiadójaként is működött.

A lap úgy tudja, a szerződéstől való elállás egyébként egymillió forintjába került a szervezőknek, emiatt a 444 kereste a polgármestert és a sajtóreferenst is, de választ egyiküktől sem kapott. A döntést egyébként a tusványosi koncert után néhány nappal hozták meg.

A soproni fideszes vezetés egyébként a jelek szerint nem csak a Punnany Massifot szereti elhallgattatni. Az exmomentumos Pottyondy Edina még tavaly nyáron számolt be arról, hogy „Sopron városában az önkormányzati fenntartású művelődési intézményekben nincs időpont Pottyondy Edina számára. Soha, semmikor (…) A politikai közösség, ami szeret úgy hivatkozni magára, mint akik »sosem vetemednének arra, hogy elhallgattassák azokat, akik nem értenek egyet velük«, Sopron városában nem ad termet a stand-up előadásomra, nem engedi a saját polgárainak, a saját választóinak, hogy maguk döntsenek arról, hogy meghallgatják-e Pottyantós kisasszonyt.”