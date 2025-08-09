Az erdőtüzeknek a füstje is káros

Franciaország;légszennyezés;erdőtűz;

2025-08-09 10:05:00 CEST

Az anyagi károkon túl a légszennyezés okozta egészségügyi hatásokra hívják fel a figyelmet a szakemberek. Különösen a gyerekek és az idősek vannak veszélyben.

Jelenleg Dél-Franciaországon söpör végig hatalmas tűzvész, már több mint 160 négyzetkilométernyi terület égett le, ingatlanok semmisültek meg, és legalább egy ember életét vesztette. Franciaország nem az egyetlen ország, amely ezzel a problémával szembesült, idén nyáron Portugália, Spanyolország, Törökország, Románia és az Egyesült Királyság is küzdött heves erdőtüzekkel. A károk pedig messze túlmutatnak a közvetlen pusztításon. A füst és a lángok olyan magas szintű légszennyezést okozhatnak, ami káros az emberek egészségére, és még a tűztől több ezer kilométerre is érzékelhető a káros hatás.

A Euronews cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy az erdőtüzek füstje sokkal károsabb az egészségünkre, mint más típusú légszennyezések, bár még kevés kutatás áll rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy a gyermekek, az idősek, bizonyos egészségügyi problémákkal küzdők és a szabadtéri munkavállalók nagyobb kockázatnak vannak kitéve ezeknek a kockázatoknak.

Az erdőtüzek füstje rengeteg apró légszennyező anyagot tartalmaz, mint a finom szálló por (PM2,5). Ez mélyen bejuthat a tüdőbe, ezzel köhögési rohamokat, mellkasi fájdalmat okozhat. A belélegzése súlyosbíthatja az asztmát, és összefüggésbe hozható a tüdőgyulladás kialakulásával is.

A szakértők úgy vélik, hogy a PM2,5 bejuthat a véráramba, gyulladást okozhat, és hatással lehet a test más szerveire, beleértve a szívet is.

A füstnek való kitettség összefüggésbe hozható a hirtelen szívmegállás és a szívroham fokozott kockázatával. A PM2,5 problémákat okozhat a bőr, a bél, a vese, a szem, az orr és a máj működésében is a WHO jelentése szerint.

Az erdőtüzek azonban nemcsak fizikai, de mentális problémákhoz is vezethetnek. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség azt közölte, hogy az érintetteknél nagyobb a depresszió, az álmatlanság és a poszttraumás stressz-szindróma kialakulásának kockázata. Egy kutatás szerint a 2023-as hawaii Maui szigetén pusztító erdőtüzek után az öngyilkosságok és a túladagolásos halálesetek aránya csaknem megduplázódott.

A WHO arra is figyelmeztet, hogy az erdőtüzek füstje kognitív károsodáshoz és memóriavesztéshez vezethet. Egy tavaly publikált kutatás szerint akik ki voltak téve az erdőtüzek okozta szennyező anyagoknak, azoknál valószínűbb volt a demencia kialakulása. A bozóttüzek füstjének való hosszú távú kitettség pedig növelheti a tüdőrák és az agydaganatok kockázatát.

Bár hazánkban nem gyakoriak az ilyen méretű erdőtüzek, Mukics Dánieltől, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjétől megtudtuk: idén augusztusig már 7894 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezeknél a tüzeknél összesen 52 ember megsérült, és 89,7 millió négyzetméternyi terület leégett. A tűzoltó alezredes hozzátette: a szabadban keletkező tüzek nagyon nehéz feladat elé állítják a tűzoltókat, hiszen az erdőkben, réteken, mezőgazdasági táblákon nincsenek tűzcsapok, nincs kiépített oltóvízhálózat.

A tűzoltóknak tehát magukkal kell vinniük az oltáshoz szükséges vizet, az ilyen helyszínekre külön vízszállító autók vonulnak. Azt is közölte: a szabadtéri tüzekhez minden esetben kivonul a katasztrófavédelem mozgó laborja, amely méri a levegőszennyeződést, és szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket.

A katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy amíg ilyen száraz és meleg az idő, a szabadban inkább ne gyújtson tüzet. Még ott se égessék el a zöldhulladékot, ahol egyébként azt az önkormányzat megengedi. Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy 14 vármegyében és Budapesten jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Ugyanakkor a saját kertjében mindenki grillezhet, bográcsozhat, viszont arra érdemes figyelni, hogy a tüzet egy pillanatra se hagyják magára. A megelőzés érdekében a parázsló cigarettacsikket senki se dobja el, mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán vagy amellett senki se gyújtson rá.

Aki pedig a szabadban tüzet észlel, a füsttel ellenkező irányba hagyja el a területet, és haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot.

Bezárkózni, maszkot fel!Franciaország erdőtüzek sújtotta területein a helyi hatóságok arra kérik a lakosokat és a turistákat, hogy maradjanak otthonaikban, kivéve, ha evakuálásra szólítják fel őket, és ha elhagyják az otthonukat, viseljenek KN95 maszkot, amely képes kiszűrni a 0,3 mikrométeres részecskék 95 százalékát. Egy svájci levegőminőség-ellenőrző cég azt javasolja, hogy az emberek csukják be az ajtókat és ablakokat, és állítsák be a fűtési és hűtési rendszerüket a beltéri levegő keringetésére.