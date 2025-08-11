közösségi média;kormánypropaganda;hirdetés;

Bayer Zsolt, Gulyás Gergely, a NEM egyik alapítója, Apáti Bence és Menczer Tamás a Tisza elleni tüntetésen a Millenárison április 12-én

Teljes erőből tolja a Magyar Péter elleni propagandát fideszes NEM a YouTube-on

Csak azt nem tudjuk, hogy milyen pénzből. 

6,5–7,7 millió alkalommal játszotta le a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) friss propagandavideóit a YouTube – írja a Telex a Google Ad Transparency Center adataira hivatkozva.

A portál számításai szerint ez nagyságrendileg 10–12 millió forintba kerülhetett. A hirdetések a Facebookon is futnak, azonban ott egyelőre nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok róluk. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom augusztus 8-a előtti egyheti számlája mindenesetre 36 millió forintot mutat. A kampányok – ahogy korábban is – Magyar Péter lejáratására irányulnak, és mesterséges intelligencia felhasználásával készülnek. A szervezet egy hónappal ezelőtt kezdett hirdetni a YouTube-on, és ennyi idő alatt a 2019 óta vezetett nyilvános statisztikában a tíz legnagyobb magyar közéleti hirdető közé került. Jelenleg a hetedik helyen áll az összesen elköltött összeg alapján, közel 100 millió forintos költéssel.

A Facebookon eddig 160 millió forintot fordítottak hirdetésekre, amivel még nem jutottak be a húsz legnagyobb költő listájára, de várhatóan ez is megtörténik, amint a hétvégi adatok bekerülnek az adatbázisba.

