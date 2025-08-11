Több napra biztonsági őrök vontak irányítás alá egy dunaújvárosi hőerőművet

erőmű;Dunaújváros;jogvita;

A rendőröknek kellett beavatkozniuk.

Május 8-án biztonsági őrök vették át az irányítást egy dunaújvárosi hőerőműben, amely kulcsszerepet játszik a város mintegy húszezer fogyasztóját kiszolgáló távfűtési rendszerben – értesült a HVG.

Az eset hátterében a tulajdonosok és az üzemeltető között kialakult jogvita állhat.

Dunaújváros távhő- és melegvízellátását három erőmű biztosítja, amelyek 2021 óta a szükséges hatósági engedélyek birtokában a Greenergy Távhő Kft. üzemeltetésében vannak. Az egyik telephely esetében azonban bonyolult jogi helyzet alakult ki: a Greenergy Távhő Kft. ugyan rendelkezik működtetési engedéllyel, de az ingatlan – az erőművel együtt – az Energott AG és részben a Mövit Zrt. tulajdonában áll. A tulajdonosok vitatják az üzemeltető használati jogát, és azt szeretnék, ha az általuk kijelölt, hivatalos engedéllyel nem rendelkező cég végezné az energiatermelést.

A tulajdonosi kör május 8-án biztonsági szolgálat embereit küldte a telepre, hogy átvegyék a létesítmény feletti irányítást, és néhány napra birtokba is vették az erőművet. Az üzem dolgozói a rendőrséghez fordultak, a Greenergy vezetői pedig Pintér Sándor belügyminisztert is megkeresték. A hatóságok megállapították, hogy a Greenergy Távhő Kft. a jogszerű birtokos, így engedélye nélkül más nem tartózkodhat az erőmű területén. A biztonságiak a jegyző felszólítására nem távoztak, ezért rendőri beavatkozásra volt szükség. Az ügyben eljárás indult közérdekű üzem megzavarása és lopás gyanúja miatt.

Az Energott AG képviselője vitatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és az önkormányzat eljárását, több feljelentést tett, és levelet írt a hivatalnak, a rendőrségnek, valamint Pintér Tamás polgármesternek. Nyilatkozataiban jogtalan használatmegvonással, károkozással és elfogultsággal vádolta a hatóságokat, kifogásolva, hogy nem fér hozzá a tulajdonához. A polgármesternek küldött üzenetében bírálta a városvezetőt a május 8-i helyszíni megjelenése miatt. Pintér Tamás a HVG-nek azt mondta, tisztában van a konfliktussal, de az érintett cégek tájékoztatása szerint a fűtési szezon kezdetére megoldódik a vita.

Az Energott képviselője a hatóságoknak címzett levelében két másik dunaújvárosi erőművet is megemlített, és bejelentette, hogy a folyamatban lévő perek mellett mulasztási pert indítanak a MEKH ellen. A társaság álláspontja szerint érvényes energiatermelési engedéllyel rendelkezik, és a hivatal eljárását elfogadhatatlannak tartja. A MEKH ezzel szemben közölte, hogy a DVG Zrt. és a Greenergy Távhő Kft. rendelkezik hatályos engedéllyel a város távhőtermelő létesítményeinek működtetésére, és több hatósági eljárás is zajlik a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatban, amelyek részleteiről nem adhatnak tájékoztatást.