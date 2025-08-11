Orbán Viktor digitális lázban ég, offline röpgyűlést tartott a Karmelitában

Orbán Viktor;tanácskozás;Dopeman;Karmelita kolostor;Digitális Polgári Körök;

2025-08-11 13:15:00 CEST

A miniszterelnök egyik legfontosabb teendője augusztus 11-én hétfőn az volt, hogy a nem is titkoltan pártpolitikai célú Digitális Polgári Körök vasárnap meghirdetett szeptember 20-i nagygyűlését vitassa meg ott, ahol az ország ügyeinek kellene eldőlnie.

„Valami készül” – írta ki Orbán Viktor a Fecebook-oldalának egyik fotójára, amelyeken a kormányfő világgá kürtölte, hogy a székhelyének tekintett Karmelita kolostorban nem kormányülést, hanem „alapítói röpgyűlést” hívott össze. Magyarázata szerint gőzerővel készülnek a Digitális Polgári Körök első találkozójára, amelyről mi is beszámoltunk, hogy szeptember 20-ra a Papp László Budapest Sportarénába hirdette meg vasárnap.

Orbán Viktor a Fidesz elnökeként felhívta a figyelmét mindenkinek, hogy a már lehet jelentkezni is az eseményre, amelynek már honlapot is gyártottak „Digitális honfoglalás – A gyűlés” címmel. – Szeretettel várunk szeptember 20-án 12 órától a Papp László Arénában. Beszédek, zene, szellemi kiállítótér – minden lesz, amitől egy délután jó lehet. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött – csábítják az esetleges érdeklődőket, hogy azon nyomban lelohasszák a Fideszre csápolni vágyók lelkesedését a következő mondatokkal: „Az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsoljuk.”

Emlékezetes, Orbán Viktor 2025-ös tusványosi beszédében tett bejelentést arról, hogy a Harcosok Klubja után új mozgalmat indít a 2026-os parlamenti választás előtt. Az első Digitális Polgári Kör aznap már meg is alakult, és annak 15 tagja többsége jelen volt a Karmelita kolostorban hétfőn, a korábban hiányzó Rákay Philip az asztalfőn foglalt helyet, míg Orbán legújabb szövetségese, a korábban nők veréséről, kiskorúak megerőszakolásáról daloló Dopeman pedig a hosszú asztal középen ült, láthatóan komoly arccal. A rapper üdvözlésénél jelen volt a korrupciót, mint a Fidesz fő politikáját emlegető Lánczi András is, de Schmidt Mária most is hiányzott.