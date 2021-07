Őrző-védők döntöttek Dunaújvárosban

Tegnap nagy számú kidobó mutatta be egy kusza helyzetű hőközpontnál, ki az úr a háznál: a NER vagy az ellenzéki városvezetés.

Tegnap ismét Dunaújvárosban villoghattak gyúrótermi eredményeikkel a hazánkban portyázó őrző-védő alakulatok. Igaz, most éppenséggel nem a Dunaferr elfoglalására , hanem a Fidesz-közeli vállalkozó, Pomázi Csaba érdekeltségi körébe tartozó egyik hőközpont védelmére sorakoztak fel. Az élőerő ezúttal megtette hatását. Így az állami MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató (MVM OTSZ) Zrt. munkatársai nem szerezhettek érvényt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) múlt heti, tegnapi hatályú határozatának : a rendőri jelenlét ellenére nem vették át az irányítást a II. számú hőelosztó, vagyis a város hő- és melegvízszolgáltatása felett - tudtuk meg Pintér Tamástól, az összellenzéki Rajta, Újváros Egyesület színeiben politizáló polgármestertől. Pintér Tamás a szolgáltatás sorozatos kimaradásaira hivatkozva - a veszélyhelyzetre tekintettel első körben egy személyben - április végén felmondta az 1998-ban 25 évre kötött szerződést a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató (DVCSH) Kft.-vel. Bár a cégtöbbség papíron a helyhatóságé, a Pomázi Csabához köthető kisebbségi tulajdonosok irányítási jogai miatt szerinte nem kapnak hozzáférést a könyvekhez. A közműhatóság a felmondásra hivatkozva múlt hét csütörtökön július 1-i hatállyal visszavonta a DVCSH szolgáltatási engedélyét, a tevékenységet az állami MVM oroszlányi fűtőcégének átadva. A papírok tanúsága szerint a DVCSH minden lehetséges módon ellenáll. Így a hatóságnak előzetesen kerek perec kijelentették: nem adják át a jogokat és nem vonulnak le. Dolgukat könnyíti, hogy az elmúlt évtizedek során a városi vagyonkezelő, a DVG hőrendszere, valamint a DVCSH és a hőtermelést végző (egyszersmind DVCSH-résztulajdonos) Pomázi-cég, az Energott tulajdoni, üzemeltetési és egyéb viszonyai szinte kibogozhatatlanul összefonódtak. Egyes szakértők szerint a közműhatóság határozatával bevárhatná az esetleges bírósági eljárások jogerős lezártát. A Fejér Megyei Kormányhivatal szintén Pomáziék hóna alá nyúlt, "felhívásában" törvénytelennek nyilvánítva a polgármester lépését. A hatóság szerint ugyanis a veszélyhelyzet nem indokolt feltétlenül ilyen egyszemélyi döntést. (Igaz, Pintér Tamás szerint lépését azóta a közgyűlés is szentesítette.) A MEKH indoklásában szokatlanul élesen kelt ki a "társhatóság" lépése ellen, mondván, annak nincs joghatálya, mert ilyen ügyekben kizárólag a közműhivatal dönt. És még csak ezután jött a különleges térségi gazdasági övezetet kijelölő, a települést több százmillióval megrövidítő, váratlan kormánydöntés . A levelezgetés után tegnap - némi nyers erő bevonásával - végül megmutatkozott, ki is az úr a háznál. A kora délelőtti órákban ugyanis az MVM OTSZ képviselői kivonultak a DVCSH helyi távhőellátási központjához azzal a céllal, hogy a határozatnak érvényt szerezve átvegyék az irányítást. Az ingatlannál ugyanakkor nagy számú őrző-védő útjukat állta - tudtuk meg a helyszínen szintén jelen lévő polgármestertől. Ezután kihívták a rendőrséget, amely szintén nagy erőkkel vonult ki. Ám miután egyeztettek a jelen lévőkkel, levonultak. Értesülésünk szerint a DVCSH-Energott képviselői arra hivatkoztak, hogy csak tulajdonukat védik. Bár Pintér Tamás elismeri, hogy az elmúlt évek során több eszköz valóban ködös úton Pomáziékhoz került, a szolgáltatás központi berendezéseit változatlanul a városi vagyonkezelő birtokolja, amikhez az ott lévőknek kötelességük hozzáférést biztosítani. Ebből a szempontból voltaképp fura, hogy tegnap fennakadás nélkül folytatódott a város mintegy 20 ezer távhőfelhasználójának ellátása. A DVCSH változatlan honlapján lapzártánkig semmi nem utalt arra, hogy a cégtől a hatóság tegnapi hatállyal megvonta szolgáltatási jogát: várják a hibabejelentéseket, küldik a számlát. Pintér Tamás megerősítette: a DVCSH önhatalmúlag folytatta tovább a szolgáltatást. Ezt jogászaik közüzem megzavarásaként értékelik, de állítólag a másik fél is tett feljelentést. A folytatást illetően Pintér Tamás arra szorítkozott, hogy bár az eszközöket birtokló - korábban a szolgáltatás átvételére is készülő - DVG munkatársai minden segítséget megadnak, a helyzet rendezése elsősorban a közműhatóság és az MVM OTSZ asztala. Tudomása szerint az MVM OTSZ megállapodott a Dunaferr területén üzemelő ISD Powerrel a melegvíz biztosításáról. Némiképp magyarázhatja ugyanakkor Pomáziék határozottságát, hogy helyi erőműveik hőleadás nélkül üzemképtelenekké válnak. Pintér Tamás úgy a kormányhivatali kiállás, mint a gazdasági övezet elképzelése mögött Dorkota Lajos korábbi fideszes országgyűlési képviselőt, a város egykori alpolgármesterét, a megyei kormányhivatal, majd a MEKH exvezetőjét sejti. Az érintett a feltételezést megkeresésünkre élesen visszautasította. Az üggyel kapcsolatos tegnapi megkeresésünkre lapzártánkig sem a MEKH, sem az MVM, sem a DVCSH, sem az Energott nem válaszolt.