Váratlanul sok gazdát érinthet a közös EU-s agrárpolitika megváltoztatása, már szó van tüntetésekről is

agrárium;földalapú támogatás;közös agrárpolitika;

2025-08-12 16:40:00 CEST

Az eddigieknél is nagyobb mértékben nemzeti hatáskörbe utalt részletszabályozás azt hozhatja magával, hogy sokféle agrárpolitika él majd egymás mellett az EU tagállamaiban, ami egy nem kellőképpen átgondolt nemzeti feltételrendszer kialakítása esetén drámai versenyhátrányba hozhatja a hazai árutermelő gazdálkodókat

„Nem megalapozottak azok a vélemények, amelyek szerint csak a nagy gazdálkodók, azaz – a sokat emlegetett – 450 hektár fölött működők forrásai kerülnének veszélybe az új, megváltozó Közös Agrárpolitika (KAP) forráselosztásával” – mondta a Népszavának Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke. A szakember a lapunk által is közölt korábbi vélekedésekre reagált, amelyek szerint ezen üzemméret alatt érdemi támogatáscsökkenéssel nem kellene számolni az Európai Bizottság (EB) elmúlt hetekben ismertetett, a következő hétéves költségvetési, valamint a Közös Agrárpolitika (KAP) átalakítására irányuló tervei alapján. Mint ismert, ennek részeként alapvetően változna meg a KAP, amely jelenleg az unió egyik olyan ténylegesen „közös rendszere”, amely nagy szerepet játszik abban, hogy a fogyasztók számára garantált legyen az ellátásbiztonság.

Megjegyezte, hogy egyelőre nem látható egyértelműen, miként változna meg az agrártámogatások rendje, az eddig közzétett tervezetek ugyanis valószínűleg érdemben módosulnak majd a soron következő egyeztetéseken. A mostanáig megismerhető elképzelések szerint viszont valamilyen mértékben minden árutermelő gazdálkodót érinteni fog – mondta. Ezt arra alapozta, hogy az Európai Bizottság elképzelései alapján a KAP két pillérét összevonnák, ezzel gyakorlatilag a második pillér – ami a termelők beruházási, fejlesztési elképzelései mellett a magasabb szintű környezetvédelmi vállalások és a vidéki térségek hosszú távú fejlődésének támogatását is lehetővé tette, megszűnne. A tervezet szerint a termelők a klímavédelmi, a versenyképességi, de akár más alapokból is igényelhetnének támogatásokat ezen célokra, azonban ennek mikéntje jelenleg nem ismert. Az érem másik oldala az, hogy a korábban kizárólag mezőgazdasági-vidékfejlesztési célokra elkülönített forrásokért innentől – a Bizottság javaslata szerint – mások is versenybe szállhatnak. A stabil, ellenőrzött, biztonságos agrártermelés és élelmiszerellátás hosszú távú céljai úgy látszik, így háttérbe szorulnak az egyéb, rövid távon látványosabb érdekek mögött – jegyezte meg a szakember.

Az EU hosszú távú tudatosságának eddig szinte védjegye volt a minden egyéb célkitűzéstől függetlenített agrárpolitika – fűzte hozzá. Az unió ennek fenntartásával megelőzte, hogy egyes fejlesztési célok az agrár- és élelmiszergazdaság jelentősége ellenében kerüljenek mérlegre. Az eddig zárt kapu kinyitása azonban komoly veszélyt jelent az egész unió számára – vélte Koncz Máté.

A támogatási rendszer változásával kapcsolatban megjegyezte, hogy az utóbbi napokban a támogatások felső határként emlegetett 450 hektáros szint félrevezető. Ez egy, a jelenlegi támogatási összegekből és jogcímekből levezetett területnagyság. Most a Bizottság egy degresszív területalapú – azaz leegyszerűsítve a birtokméret növekedésével és a termelők tevékenységéből származó jövedelem emelkedésével egyre csökkenő – jövedelemtámogatás bevezetését célozta meg, és leginkább egy dedikált réteg (fiatal és új mezőgazdasági termelők, nők, családi vagy kistermelők, a növénytermesztést és az állattenyésztést kombináló mezőgazdasági termelők, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb területspecifikus területeken működő mezőgazdasági termelők) vehetné igénybe. A szakember szerint a degresszív támogatási arány alapján már 150 hektár szintjén elkezdene mérséklődni a területalapú szubvenció a jelenlegi szintekhez képest. Hozzátette: egyelőre az látszik az egyik mérvadó elemnek, hogy a degresszív területalapú támogatás összege nem haladhatná meg a 100 000 eurót. Ez persze nemcsak Magyarországon, hanem az unió összes tagállamában így lenne. Az, hogy 150 hektár felett már csökkenhetnek a támogatások, jelzi: nemcsak a nagy gazdaságok lennének az átalakítás vesztesei.

A szövetség elnöke megjegyezte, hogy a nagyobb területen gazdálkodók egyébként számos olyan tevékenységet folytatnak – integrációs szolgáltatásokat nyújtanak a kistermelőknek, földhasználati arányukat messze meghaladva folytatnak állattenyésztési tevékenységet, szerepet vállalnak az új technológiák és innovációk terjesztésében –, amelyek révén így egy szélesebb gazdálkodói körre is hatással vannak. A szervezet vezetője szerint ezért szakmailag elég nehezen indokolható, hogy pusztán méretük miatt hátrányt szenvedjenek el.

A tervezett módosítások kapcsán fontosnak tartotta, hogy a jogállamisági feltételeket kiterjesztenék az agrárpénzekre is, ami önmagában nagyon komoly veszély a gazdák számára is, ahogyan az is, hogy az említettek szerint az eddigieknél is nagyobb mértékben nemzeti hatáskörbe utalják a részletszabályok kidolgozását. Ez ugyanis azt hozhatja magával, hogy sokféle agrárpolitika él majd egymás mellett az unió tagállamaiban, ami egy nem kellőképpen átgondolt nemzeti feltételrendszer kialakítása esetén drámai versenyhátrányba hozhatja a hazai árutermelő gazdálkodókat – vetítette előre Koncz Máté.

Mindezek fényében a MOSZ egyeztetéseket kezdeményezett az Európai Bizottsággal a költségvetés és az unió társadalmi érdekeinek összehangolása céljával. Ezenfelül a szervezet egy demonstráció lehetőségét is elkezdte számba venni.

Zsugorodik az agrárpénzek aránya A jelenleg megismert dokumentumok alapján az Európai Unió következő hétéves költségvetésében a kifejezetten agrárcélokra rendelkezésre álló források nagysága 23 százalékkal csökken. A 2028–2034 közötti időszakban, folyó áron 296 milliárd eurót költenének erre a célra a, míg jelenleg ez az összeg 386 milliárd euróra tehető. A teljes hétéves uniós költségvetés kerete eközben emelkedne: az Európai Bizottság terve szerint meghaladná az 1 980 milliárd eurót. A KAP-ra fordított források aránya a teljes büdzsé összegéhez képest 15 százalékra olvadna a jelenlegi, mintegy 32 százalékról. A kilencvenes évek közepéhez képest egyébként még nagyobb az aránycsökkenés, hiszen akkor az agráriumra fordított tételek csaknem 50 százalékot jelentettek - mondta Koncz Máté.