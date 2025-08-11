Mészáros Lőrinc étterme főzött a VIP-vendégeknek a Szigeten

Sziget Fesztivál;Mészáros Lőrinc;

2025-08-11 12:20:00 CEST

A borokat is a felcsúti oligarcha egyik cége szállítja a rendezvényre.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Pastrami étterem biztosította az ételeket a Sziget fesztivál VIP-részlegében – derül ki az étterem Facebook-oldalán közzétett bejegyzésekből.

A posztok szerint a konyha folyamatosan dolgozott a rendezvényen: „Pastrami kaják, full fesztivál vibe”, „A Sziget VIP-ban nemcsak főzünk, hanem odatesszük a hangulatot is”, „A Pastrami csapata továbbra is teljes gőzzel pörög a VIP-ben”, valamint „Minőségi falatok, elégedett vendégek, fesztiválhangulat.” A mellékelt fotók és videók alapján a kínálat főként húsos, sajtos és salátás szendvicsekből állt.

A VIP-belépés idén is jelentős költséggel járt: a napijegy 62 ezer forintba került, a kiegészítő VIP-belépő további 36 ezer forint volt, míg a teljes fesztivál VIP-bérlet 230 ezer forintba került. Minden bérlet elkelt. A Pastrami ezzel a tehetősebb közönséget célozta meg. Mészáros Lőrinc három saját márkával is jelen volt a Szigeten. Korábban lapértesülés számolt be arról, hogy 2025-ben a Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. lett a fesztivál kizárólagos borbeszállítója, így Chateau Dereszla borokat kínáltak.

Az előző években a Borháló és a Paulus látták el ezt a feladatot, a Dereszla pedig idén először kapta meg a lehetőséget. A borászat 2016-ban került az akkor Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában álló Búzakalász 66 nevű céghez. 2023-ban ezeket a vállalkozásokat a Béta Magántőkealaphoz szervezték ki, amely a Mészáros tulajdonában lévő Status Capital Zrt.-hez tartozik – írja az MFor.