Hatalmas tűz pusztít Lázár János kastélyának közelében

Á. B.

tűz;Hódmezővásárhely;batidai vadászkastély;

2025-08-11 13:30:00 CEST

Egy drónt is bevetettek, hogy felderítsék, mekkora területen lángol a terület.

Több hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely-Batidán – közölte hétfőn az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A tűzben egy használaton kívüli hodály is leégett.

A 4414-es út közelében, Batida mellett égő vegetáció oltásához hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángokat több irányból vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltják, a területet több munkagép tárcsázza körbe. A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A tűz pontos kiterjedését drónos felderítés alapján határozzák meg.