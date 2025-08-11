Hatalmas tűz pusztít Lázár János kastélyának közelében

Több hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely-Batidán – közölte hétfőn az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
A tűzben egy használaton kívüli hodály is leégett.
A 4414-es út közelében, Batida mellett égő vegetáció oltásához hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángokat több irányból vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltják, a területet több munkagép tárcsázza körbe. A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
