SMS-ben üzente volt élettársának egy férfi, hogy megöli a rendőrt, aki börtönbe juttatta őt

rendőr;letartóztatás;fegyver;emberölés előkészülete;

2025-08-11 13:16:00 CEST

Az emberölés előkészülete és hamis vád gyanúsítottjának letartóztatását elrendelte a bíróság. Fellebbezés miatt a döntés nem végleges.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség indítványára tartóztatta le a Balassagyarmati Járásbíróság azt a 36 éves férfit, aki volt élettársának küldött telefonos üzeneteiben egy rendőr megölésére készült – olvasható az ügyészségi portálon a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye. A nyomozás adatai szerint a férfi bosszút esküdött az őt börtönbe juttató nyomozó és családja ellen, ezért a többszörös visszaesőt a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki hamis vád és emberölés előkészülete miatt.

A férfi a 2025. május 31-i szabadulását követően többször megfenyegette a rendőrt, hogy megöli, mely miatt a nyomozó feljelentést tett. Augusztus 3-án este a férfi a volt élettársával történt telefonos üzenetváltás során ismét jelezte, hogy megöli a rendőrt, majd szándéka komolyságát bizonyítva, egy lőfegyvernek látszó tárgyról készült fényképet is küldött a nőnek. A volt élettárs valóban komolyan vette ezt és az üzeneteket és a fotót is elküldte a megfenyegetett rendőrnek.

A fenyegetőt végül a TEK munkatársai előállították, lakóhelyéről az ott tartott a kutatás során elő is került, ahogy írták, a lőfegyvernek látszó tárgy. A férfi a letartóztatása ellen fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.