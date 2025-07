A részvények 22 százalékának a tulajdonosa egyszerűen ismeretlen Lázár János vadászházas cégében

Lázár János;részvények;vadászház;batidai vadászkastély;

2025-07-21 09:33:00 CEST

Pedig az építési és közlekedési miniszter szerint minden rekonstruálható és minden adat rendelkezésre áll.

Minden ötödik részvény tulajdonosa ismeretlen Lázár János zavaros hátterű vadászházas cégében, ami ontja a pénzt az építési és közlekedési miniszternek – írja a 24.hu.

A portál nemrég a batidai luxusvadászházat birtokló cég homályos tulajdonosi szerkezetéről, valamint a nyereségének sajátos felosztásáról is kérdezte a tárcavezetőt, aki az érdeklődést azzal hárította el: „Minden nyilvános, mindent ki lehet olvasni a vagyonnyilatkozatokból és az szja-bevallásokból. Minden rekonstruálható, és minden adat rendelkezésre áll.”

A 444 szemléje szerint ugyanakkor a 24.hu betekintett a cég részvénykönyvébe, és arról számolt be, hogy nem tudni, kik birtokolják a részvények 22 százalékát a miniszter érdekeltségébe tartozó Grosswiese Zrt-ben.

A céget 2017-ben alapította három magánszemély, közülük a lap szerint Kulik Jenő abban az évben 278 millió forinttal megemelte a társaság alaptőkéjét és beapportálta a batidai ingatlant, amit a Lázár család földjei vesznek körül. Az alaptőke döntő részét Kulik jegyezte, a két tulajdonostársnak, Bónus Istvánnak és Szabó Istvánnak összesen 120 részvénye volt. A cégiratok szerint Kulik 2018 júniusában ruházott át részvényeket, és kérte, hogy töröljék a cégjegyzékből, mivel kevesebb, mint 50 százaléka maradt. Az sejthető, hogy ekkoriban adhatta át a részvények egy részét Lázárnak, aki már 8,1 százalékkal szerepelt a részvényesek között. Ezt is a részvénykönyvből olvasta ki a portál, még 2019-ben. Kuliknak akkor 26, a másik két részvényesnek 9-9 százaléknyi részvénye volt, 48 százaléknyi részvényről nem lehetett tudni, hogy ki vagy kik a tulajdonosai.

A portál szerint

a cégbíróságnak beküldött iratokban nincs további dokumentum arról, hogy Lázár tulajdonrésze hogyan nőtt 40,93 százalékra, ehhez kiktől és mennyiért vett részvényeket. A részvénykönyből kiderült, hogy Bónus és Szabó tulajdonrésze érdemben nem változott, Grosswiese néven is van saját részvény, ami 19,4 százaléknyi tulajdont jelent, a többi viszont nem nyilvános.

Van olyan szakértő, aki szerint ez sértheti a cégnyilvánosságról szóló törvényt. Az sem világos, hogy a cégből miért egyedül Lázár János vesz fel osztalékot.

Korábban ugyancsak a 24.hu számolt be arról, hogy rekordévet zárt Lázár János és tulajdonostársainak a luxusvadászháza, a Grosswiese Zrt. mérlege szerint tavaly 334 millió forint bevétel folyt be a cégbe, ami csaknem százmillióval több, mint egy évvel korábban. A rekordbevételhez rekordprofit is társult: ezúttal 191 millió forint nyereséget ért el a luxusingatlan bérbeadását végző társaság, amiből a tavalyihoz hasonlóan, idén is csak az építési és közlekedési miniszternek fizettek osztalékot, 47 millió forintot, ami tizenegy millióval kevesebb a 2024-esnél.