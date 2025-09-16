Az egykori vezérkari főnök nem tagadta, hogy van lőfegyverviselési engedélye. Az őt ért fenyegetések miatt hordta is azt, de amióta pártja személyi védelmet biztosít neki, nincs nála önvédelmi eszköze.
A párt szerint erre azért van szükség, mert a kiemelt közszereplők nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve, ezért indokolt számukra az önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése.
Újabb lövöldözések követeltek egy halálos áldozatot és több, életveszélyes sérültet szerdán. Aktivisták továbbra is a fegyverviselés korlátozását sürgetik.
Már elvették tőle. Más kiskorút nem leptek meg a lehetőséggel.
Az ukrajnai háborúban az oroszok oldalán harcolt, majd Norvégiába menekült zsoldos elismerte, hogy túl sokat ivott és elvesztette a fejét, de rendőröket nem bántalmazott.
Az orosz-ukrán háború elől a skandináv országba menekült katonát rendőr elleni erőszakkal is gyanúsítják, de azt tagadja.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint adminisztrációs hiba történt.
2023 egyelőre az az év az Egyesült Államokban, amikor az eltelt napok száma hiába próbálja utolérni a lőfegyverekkel elkövetett tömeggyilkosságokét. Az egymást érő tragédiák ellenére az amerikaiak kitartóan ragaszkodnak a második alkotmánykiegészítésben szentesített fegyverviselési jogukhoz. Galéria.
Ha már néhol tiltják ezt, akkor a polgármester szerint inkább tiltsák mindenhol. A rendőrökre ez persze nem vonatkozik.
Az NRA által is támogatott javaslat mentesítené a felelősségre vonás alól azokat, akiknek arra amúgy nem volna engedélyük, hogy maguknál tartsák a fegyverüket.
A pedagógus szervezetek és a demokraták ellenzik az ezt jóváhagyó törvényt, de megszavazói szerint nagyobb védelmet jelent az iskolai lövöldözések esetén.
Órákig tartó szenvedélyes vita után a floridai szenátus elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint egyes iskolai tanárok és a személyzet bizonyos tagjai fegyvert viselhetnek az osztályokban.
A biztonság fokozása és a rendőrök testi épségének védelme érdekében a szolgálaton kívüli rendőrök is maguknál tarthatják majd fegyverüket Belgiumban - írta internetes oldalán a Le Soir francia nyelvű belga napilap.
Texasban életbe lépett az a törvény, amely engedélyezi, hogy a 21 évesnél idősebb diákok az egyetemeken rejtve viselhessék fegyverüket. A diákok eddig semmilyen módon nem viselhettek és vihettek be fegyvert a felsőoktatási intézményekbe.
Ma, helyi idő szerint délelőtt mutatja be Barack Obama amerikai elnök a fegyverviselés korlátozásáról szóló terveit. Jelezte, elképzelései összhangban állnak az alkotmány fegyverviseléssel kapcsolatos kiegészítésével.