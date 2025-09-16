Rejtett fegyverviselést engedélyeztek az egyetemeken

Texasban életbe lépett az a törvény, amely engedélyezi, hogy a 21 évesnél idősebb diákok az egyetemeken rejtve viselhessék fegyverüket. A diákok eddig semmilyen módon nem viselhettek és vihettek be fegyvert a felsőoktatási intézményekbe.