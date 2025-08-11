Európa;MTA;volt elnök;elismerés;Erasmus;Lovász László;matematikus;

Európai díjat kapott Lovász László, az MTA korábbi elnöke

Az elismerést, az Erasmus-érmet a matematikus professzor október 16-án, Barcelonában veheti át, ahol a matematika szépségéről tart majd előadást.