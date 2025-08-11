Európai díjat kapott Lovász László, az MTA korábbi elnöke

Kiemelkedő nemzetközi tudományos munkája elismeréseképp Erasmus-éremmel tüntette ki az Academia Europaea (AE) Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökét – számolt be Facebook-oldalán az MTA. A páneurópai tudományos szervezet indoklása szerint Lovász Lászlót a diszkrét matematika és a számítástechnika területén végzett úttörő munkája, az európai tudományos kultúrához való hozzájárulása tette érdemessé a rangos díjra.
Az MTA honlapján az AE méltatásából idézve azt írják, Lovász László döntő szerepet játszott a diszkrét matematika és a számítástechnika térnyerésében, a tiszta és az alkalmazott matematika klasszikusabb területeivel való integrációjukban. Lovász László számos jelentős matematikai problémát oldott meg, minden alkalommal hatékony új technikákat dolgozva ki, amelyek jelentősége messze túlmutatott az eredeti céljukon. – Vitán felül ő a diszkrét matematika legbefolyásosabb elméletalkotója. A számítástechnika, a diszkrét és a folytonos matematika kölcsönhatásának egyik úttörője, a látszólag távoli területek közötti meglepő kapcsolatok megteremtésének mestere, akinek elegáns és erőteljes ötletei hatására számos területen új részterületek alakultak ki – áll a méltatásban.
Az AE olyan európai kutatóknak ítéli oda az Erasmus-érmet, akik a tudós közösség által elismert, tartósan magas színvonalú nemzetközi tudományos munkát végeznek. Ez az egyik legmagasabb elismerés, amelyet az AE egy kutatónak adományozhat tisztán tudományos teljesítményért. Az érmet 2025. október 16-án Barcelonában a szervezet éves konferenciáján adják át, ahol a kitüntetett megtartja az éves Erasmus-előadást. Lovász professzor előadásának címe pedig A matematika szépsége lesz.