Péntekig biztosan marad a vízkorlátozás a székesfehérvári kórház nőgyógyászatán

2025-08-11 16:08:00 CEST

Az újszülött kisbabákat továbbra sem lehet fürdetni, sem nappal, sem éjszaka

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatójának tájékoztatása szerint a székesfehérvári intézményben péntekig biztosan marad a vízkorlátozás, azaz az újszülött kisbabákat továbbra sem lehet fürdetni, sem nappal, sem éjszaka – derült ki Földi Judit, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjének lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Az ellenzéki politikus éppen egy hete hívta fel a figyelmet arra, hogy fertőzés miatt már harmadjára zárták el a vizet a szülészeten, ahol palackos vízzel öntötték le a vécéket, és azzal is fürödtek a nők, sőt, ha meg is nyitják időnként a vizet, abból inni sem lehet.

Földi Judit most hétfőn személyesen tájékozódott a székesfehérvári kórház nőgyógyászatán, hogy mi a valóság. – Egészen méltatlan körülmények között szülnek ezek a kismamák, és többük elmondása szerint nagyon nehéz megélni, hogy éjszakánként a külsős cég munkatársai éjjel 11-kor, éjfélkor bemennek a kórterembe, elzárják a csapot, egy óra múlva visszamennek, megnyitják a csapot -– vázolta a helyzetet a képviselő.

A DK-s politikus arra figyelmeztetett, hogy ez már hónapok óta így van, illetve napközben lehet fürdésre használni a vizet a kismamáknak és a nőgyógyászati osztályon fekvőknek, de az éjszaka során ugyanúgy fennáll minden korlátozás. Hozzátette: az orvosigazgató nem tudta megmondani, hogy mi fog történni a következő hétvégén. Válasza szerint akármilyen is lesz majd a vízminta, fogalmuk nincs, hogy pontosan hogy fogják megoldani. Földi Judit abban bízik, hogy a kormányhivatal minden kérdésére választ fog adni, amiket több napja küldött el hozzájuk.