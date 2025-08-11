Európai Unió;Oroszország;Európai Bizottság;támogatás;Ukrajna;befagyasztás;orosz-ukrán háború;

2025-08-11 18:22:00 CEST

Európai Bizottság: Ukrajna 1,6 milliárd euróhoz jut a befagyasztott orosz banki vagyon kamataiból

Az uniós végrehajtó szervezet közleménye szerint ez már a harmadik ilyen utalás az orosz agresszió kezdete óta. Ennek alapján működnek a Magyarország által is megszavazott szankciók.