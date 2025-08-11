Európai Unió;Oroszország;Európai Bizottság;támogatás;Ukrajna;befagyasztás;orosz-ukrán háború;

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij 2025. július 3-án

Európai Bizottság: Ukrajna 1,6 milliárd euróhoz jut a befagyasztott orosz banki vagyon kamataiból

Az uniós végrehajtó szervezet közleménye szerint ez már a harmadik ilyen utalás az orosz agresszió kezdete óta. Ennek alapján működnek a Magyarország által is megszavazott szankciók.

Ukrajna 1,6 milliárd eurót fog kapni az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz központi banki vagyon nyereségéből, és ez már a harmadik ilyen átutalás – közölte Facebook-oldalán az Európai Bizottság (EB). Kiemelték, hogy a blokkolt vagyontárgyakhoz természetesen nem nyúlhatnak, de a felhalmozódott kamatot Ukrajna megsegítésére lehet fordítani.

– Ez az intézkedés része az EU folyamatos elkötelezettségének, hogy ameddig csak szükséges, kiáll Ukrajna mellett. Minden cent közelebb visz minket egy erős, biztonságos Ukrajnához, és egy erősebb, biztonságosabb Európához – olvasható a közleményben.

A The Kyiv Independent információ szerint a befagyasztott orosz jegybanki vagyon kamataiból származó harmadi európai uniós támogatási részlet 95 százalékát, több mint 1,5 milliárd eurót Ukrajna hiteleinek visszafizetésére fordítják. Emlékeztettek, hogy a G7-ek által létrehozott rendkívüli bevételnövelési hitelből az ukrán állam 50 miliárd dollárnyi kölcsönt kap, amelynek törlesztését állják majd az EB által biztosított forrásokból. Oroszország 2022-es teljes körű inváziójának kezdete óta a G7-országok csaknem 300 milliárd dollár értékű orosz vagyont fagyasztottak be.

