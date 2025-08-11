Európai Bizottság: Ukrajna 1,6 milliárd euróhoz jut a befagyasztott orosz banki vagyon kamataiból

Ukrajna 1,6 milliárd eurót fog kapni az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz központi banki vagyon nyereségéből, és ez már a harmadik ilyen átutalás – közölte Facebook-oldalán az Európai Bizottság (EB). Kiemelték, hogy a blokkolt vagyontárgyakhoz természetesen nem nyúlhatnak, de a felhalmozódott kamatot Ukrajna megsegítésére lehet fordítani.
– Ez az intézkedés része az EU folyamatos elkötelezettségének, hogy ameddig csak szükséges, kiáll Ukrajna mellett. Minden cent közelebb visz minket egy erős, biztonságos Ukrajnához, és egy erősebb, biztonságosabb Európához – olvasható a közleményben.
A The Kyiv Independent információ szerint a befagyasztott orosz jegybanki vagyon kamataiból származó harmadi európai uniós támogatási részlet 95 százalékát, több mint 1,5 milliárd eurót Ukrajna hiteleinek visszafizetésére fordítják. Emlékeztettek, hogy a G7-ek által létrehozott rendkívüli bevételnövelési hitelből az ukrán állam 50 miliárd dollárnyi kölcsönt kap, amelynek törlesztését állják majd az EB által biztosított forrásokból. Oroszország 2022-es teljes körű inváziójának kezdete óta a G7-országok csaknem 300 milliárd dollár értékű orosz vagyont fagyasztottak be.Magyarország nem vétózott, az EU megszavazta az Oroszországot sújtó gazdasági szankciók meghosszabbításátTöbb száz milliárd forint értékű orosz vagyont fagyasztottak be Magyarországon, de a nagy részét azóta mentesítették a korlátozások alól