Alkotmányjogi panaszt nyújt be Márki-Zay Péter a Versenyképes Járások Program miatt

Orbán-kormány;Navracsics Tibor;Hódmezővásárhely;alkotmányjogi panasz;Márki-Zay Péter;Versenyképes Járások Program;

2025-08-11 17:47:00 CEST

Hódmezővásárhelynek egy fillér sem jutott a programból, miközben a járáshoz tartozó három kisebb, fideszes polgármester által vezetett település annak ellenére kapott 500 millió forintos támogatást, hogy a rendeletben megfogalmazottakkal ellentétes célokra pályáztak.

Alkotmányjogi panasszal él Márki-Zay Péter (MMM) hódmezővásárhelyi polgármester a Versenyképes Járások Program miatt.

A polgármester levélben fordult Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterhez, amelyben újra sérelmezte, hogy a város egyetlen fillér támogatásban sem részesült a Versenyképes Járások Program keretében, miközben a járáshoz tartozó három kisebb, fideszes polgármester által vezetett település annak ellenére megkapta a járás egészének járó 500 millió forintos támogatást, hogy a rendeletben megfogalmazottakkal ellentétes célokra pályáztak. Mint jelezte,

alkotmányjogi panasszal él a kormány rendeletével és gyakorlatával szemben, és addig fogja „ostromolni” az Európai Unió parlamentjét és bíróságát, amíg a törvénysértéseit Magyarország kormánya nem orvosolja.

Márki-Zay szerint egyértelmű politikai diszkrimináció történt nemcsak Hódmezővásárhellyel, hanem a Lázár János választókörzetéhez tartozó öt másik kisebb településsel szemben is, ami „még az alaptörvény szerint is tilos és súlyos jogsértés”, továbbá ellentétes az Európai Unió és más nemzetközi egyezmények szabályaival.

A polgármester levelében kérte a minisztert a „jogsértő döntései módosítására”, hogy Hódmezővásárhely is megkaphassa a neki jogosan járó támogatást. Javaslatot tett a rendelet módosítására is, amelynek célja, hogy a támogatásokból egyetlen megyei jogú várost se lehessen kirekeszteni – akár egyedül is pályázhassanak, és a pályázati elbírálás során vétójogot kapjanak. Javasolta azt is, hogy a keret minél nagyobb részét lakosságszám-arányosan osszák el.

Navracsicsnak küldött levele végén a polgármester úgy fogalmazott, „a magyar történelemkönyvek tankönyvi példaként fogják említeni a rendszerük romlottságát, köztük az ön nevéhez kötődő, de az önök kormányának legkorruptabb tagjai által politikai fegyverré silányított támogatási programokat”, majd kifejezte abbéli reményét, hogy „legkésőbb 2026. április 12. után olyan kormánya lesz az ön által is szeretett közös hazánknak, amely Hódmezővásárhely népe számára igazságot szolgáltat majd”.