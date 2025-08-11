Péntekig biztosan marad a vízkorlátozás a székesfehérvári kórház nőgyógyászatán

kórház;Székesfehérvár;DK;vízkorlátozás;

2025-08-11 16:59:00 CEST

A Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Földi Judit személyesen tájékozódott a megyeszékhely kórházában a vízkorlátozásokkal kapcsolatban.

A képviselő azt szerette volna pontosan megtudni, hogy meddig tart a korlátozás, és arról is tájékozódott, hogy élik meg a helyzetet a dolgozók és az édesanyák, akik ezekben a napokban hozzák világra gyermeküket.

Az orvosigazgató tájékoztatása szerint péntekig biztosan marad a vízkorlátozás, azaz az a kismamák nappal használhatják a vizet tisztálkodásra, de éjjelre elzárják azt; az újszülött kisbabákat továbbra sem lehet fürdetni, sem nappal, sem éjszaka.

Földi Judit felhívta a figyelmet, hogy ez már hosszú hetek óta így van. Hozzátette: az orvosigazgató nem tudta megmondani, hogy lesz-e ebben változás a hétvégén, tehát lehetséges, hogy a vízhasználat korlátozása továbbra is fennáll majd, és nem tudja, hogyan fogják megoldani a problémát, ha ha továbbra is rossz lesz a vízminta.

„Bízom abban, hogy a kormányhivatal válaszolni fog a kérdéseimre, amelyeket elküldtem nekik, már több napja. Egészen méltatlan körülmények között szülnek a kismamák, és többük elmondása szerint nagyon azt is nehéz megélni, hogy a külsős cég munkatársai 11-kor, éjfélkor bemennek a kórterembe, elzárják a csapot, egy óra múlva visszamennek, megnyitják a csapot" - fogalmazott a DK képviselője, akinek, mint mondta szívügye, hogy megoldódjon ez a probléma. Földi Judit külön megköszönte az egészségügyi dolgozók helytállását.