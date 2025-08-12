Nincs forrás a III. kerületi Zichy-kastély felújítására, amelyet az Óbudai-sziget ingatlanjaival együtt kapott meg Demeter Szilárd alapítványa

felújítás;pénzhiány;kastély;Demeter Szilárd;Óbudai-sziget;

Se pénz, se új ajánlat.

Több mint négy évvel ezelőtt alig öt napot adott a kormány nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a III. kerületi önkormányzatnak arra, hogy aláírja a 15 ezer négyzetméteres Zichy-kastély felének átadásáról szóló dokumentumot. A műemléképületet ugyanis teljes egészében a Demeter Szilárd vezette Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ) kapta meg a kormánytól. Az óbudai önkormányzat ellenállt, az öt nap elmúlt, ahogy azóta még négy év, de nem történt semmi. A vagyonkezelőtől nem jött új ajánlat.

„Az átadást azóta sem sikerült lebonyolítani, amit az önkormányzat nem sajnál különösebben. Bár a kastély felújítása már igencsak esedékes lenne, így jó lenne minél előbb rendezni az ügyet. A rendezetlen viszonyok miatt senki nem nyúl az épülethez”

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss László III. kerületi polgármester. Demeter Szilárd alapítványi elnök lapzártánkig nem reagált a kérdéseinkre.

Az ingatlan ingyenes átadásáról szóló törvény kihirdetése után egyébként hónapokig nem történt semmi, majd 2021 őszén az MNV Zrt. hirtelen előállt az önkormányzat számára elfogadhatatlan ajánlattal. A szerződés-tervezet ugyanis egyetlen önkormányzat számára fontos kérdést sem rendezett megnyugtatóan. Így nem derült ki belőle az sem, hogy miképpen kárpótolják a kerületet a műemléképület csaknem felét, 7319 négyzetmétert érintő használati jog átadásáért, illetve mi lesz a sorsa az itt működő kerületi hivataloknak vagy az Óbudai Múzeumnak. Kiss László kerületi polgármester akkor sietve leszögezte: nem kívánnak lemondani a használati jogáról és az Óbudai Múzeumot sem akarják máshová költöztetni. Ezen felül ott működik a Kobuci-kert és a Kassák Lajos Múzeum is.

Az önkormányzat továbbra is kíváncsi lenne arra, mivel töltené meg az alapítvány a műemléképületet, ha már ott van a kerület főterén, közvetlenül a városháza mellett. Korábban ugyanis csak annyit közöltek, hogy kulturális tevékenységre, tehetséggondozó programokra, kreatív ipari innovációkra, médiatartalom előállítására használnák. Azóta se derült ki több. Az önkormányzattal nem egyeztetett erről senki.

Demeter Szilárd, akkoriban könnyűzenéért felelős miniszteri biztosként popkulturális és társművészeti központot akart nyitni Vizoviczki László egykori óbudai birodalmának helyén, amelynek központja a Dunán átellenben lévő Zichy-kastély lett volna. Az Orbán-kormány több tízmilliárdos ingatlanügylet keretében adta át a Zichy-kastélyt s még másfél tucatnyi ingatlant a Magyar Kultúráért Alapítványnak. Az akkori hírek szerint 60 milliárd forint apanázst is kapott volna az ingatlanok mellé, ezen belül öt év alatt több mint 23 milliárd forintból hangolhatta volna újra a tágabban értelmezett magyar popkultúrát. Úgy tűnt, lesz pénz a Zichy-kastély és a hajógyári épültetek rendbetételére.

A pénz azonban vagy nem érkezett meg, vagy másra fordítódott, a tervekből semmi sem lett. Az Óbudai Sziget tulajdonba kapott 27 ezer négyzetméteres részét mindenesetre idén áprilisban mindenféle tendereztetés nélkül 50 évre bérbe adták a Multikulti Zrt-nek havi 16,7 millió forintos bérleti díjért, ami az ipari műemléképületek felújítására fordított összeggel csökkenthető. A bérlő összesen 3,5 milliárd forint beruházást vállalt. A héten bemutatott új rendezvényközpont aligha jön ki ennyiből, de már meg is jelent a NER társadalmilag érzékeny befektetője, a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez és testvéréhez köthető Trustify Befektetési Alapkezelő, hogy besegítsen a projektbe.

Könnyen elképzelhető, hogy hasonló sors vár a jó helyen lévő, impozáns Zichy-kastélyra, amely gyakorta szolgál filmek díszletéül. A műemléképület sok milliárdos felújítása mindenesetre már nem halogatható sokáig.