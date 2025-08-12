A fideszes szavazókhoz kevésbé jut el az őket érintő kampány, már önmagában a digitális szó elrettentő lehet a számukra

Fidesz;kampány;elemzés;Digitális Polgári Körök;

2025-08-12 05:48:00 CEST

Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója szerint hiába érezte meg helyesen a Fidesz, hogy a Tisza Párthoz képest teret vesztett az online világban, látható, hogy ilyen kampányt folytatni a kormánypárt struktúrája mellett nehéz.

– A fideszes szavazókhoz kevésbé jut el az egyébként őket érintő mostani kampány, sőt, már önmagában a digitális szó elrettentő lehet a számukra – mondta lapunknak Schlanger Márton azzal kapcsolatban, hogy a Publicus-felmérés számai nem igazolják vissza a kormánypárt várakozásait a digitális honfoglalás ügyében.

Orbán Viktor még májusban jelentette be, létrehozzák a Harcosok Klubját, amelynek célja, hogy visszahódítsák az online közbeszédet, ahol egy jó ideje az ellenzék került túlsúlyba. A kezdeményezés feltehetően nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, épp ezért júliusban, a kormányfő tusványosi beszédében úgy fogalmazott „nem mindenkinek való a harc”, ezért létrehozzák a Digitális Polgári Köröket. Mindezt új online közösségszervező modellként mutatta be, amely hasonló logikára épül, mint a 2002-es választási vereség után létrejött „offline” polgári körök is, tehát, hogy egyben tartsa a tábort. Schlanger Márton szerint ugyanakkor hiába érezte meg a Fidesz – helyesen –, hogy a Tisza Párthoz képest az online világban térvesztésük van, látható, hogy ezt a folyamatot kormánypárt megszokott struktúrája mellett nehéz véghez vinni.

– Egy olyan pártnál, ahol centrális, felülről-lefelé irányuló pártstruktúra létezik, ott a részben alulról működő közösségi szerveződés nehezebben megy. Ráadásul a digitális világban otthonosan mozgó fiatalokat láthatóan kevésbé vonták be ebbe a stratégiai döntésbe. Ha megnézzük, kik csináltak DPK-t, akkor azt látjuk, hogy ott sincsenek fiatalok. Ennek következménye, hogy az ellenzékhez (már csak korbeli összetétele miatt is) jobban elért a kezdeményezés, viszont azzal, hogy kommentelnek, valójában a Facebook-algoritmust segítik, és a kormánypártiakhoz is eljuttatják ezeket az üzeneteket – magyarázta a politológus. Ezt alátámasztják az eddigi közvélemény-kutatások eredményei, mely szerint a Tiszára főként az iskolázott, 65 alatti városi népesség szavaz, a Fideszre pedig a falvakban élő, 65 év feletti, alacsonyabb iskolázottságú réteg adja a voksát. Vagyis épp azok, akik kevésbé jártasak az online világban.

Ez alapján felmerül a kérdés, mi értelme volt, hogy a Fidesz épp ezt tűzte a zászlajára, ráadásul olyan mértékben, hogy az eddigi kampányüzenetek, mint például az ukrán kérdés, kissé háttérbe is szorult.

Az egyszerű válasz erre Schlanger Márton szerint, az, hogy a Fidesznek meg kellett próbálni valami újat, mert az eddigi megoldások láthatóan nem működnek.

A bonyolultabb válaszhoz az eredeti polgári körök elgondolásáig kell visszanyúlni, melyek a 2002-es vereség után betöltötték azt a funkciót, hogy ellenzékben is egyben tartották a tábort. Így – vélekedik Schlanger Márton – hosszú távon még lehet hatása mind a Harcosok Klubjának, mind a Digitális Polgári Köröknek, akár egy választási vereség esetén, de akkor is, ha a kormánypárt megnyeri a választást. A nagy kérdés sokkal inkább az, hogy az fennmaradó kilenc hónapban milyen eredményt lehet az online térhódítással elérni.

– Azt nem tudni, hogy ez rövid távon milyen eredményre vezethet, de az biztos, hogy napirenden tartja a Fideszt. Viszont nem szabad úgy gondolni a kormánypárt táborára, mint ami be van betonozva, ez még változhat és a Digitális Polgári Körök lehet egy módja annak, hogy alakítson a most statikusnak tűnő szavazóbázison. Végezetül azt a praktikus szempontot sem felejthetjük el, hogy a Facebookon hamarosan tilossá válik a politikai hirdetések közlése, ami a rekorder hirdető Fidesz-médiát fogja megütni a legjobban. Így a pártok online követőit kevésbé szabályozott Facebook csoportokba kell szervezni, hogy a politikai tartalmak továbbra is elérjék őket – fogalmazott a kutató.

Annyi biztos, hogy a Fidesz komolyan veszi a „digitális honfoglalást”, szeptember 20-ra a Papp László Sportarénába szerveznek személyes találkozást. Orbán Viktor pedig gőzerővel posztolgat a kezdeményezésről (mind az offline, mind az online verzióról). Ami az arénás „gyűlést” illeti, az esemény meghirdetése utáni 24 órában a résztvevők száma még nem érte el az 1000-et, és az érdeklődőké is 3500 magasságában járt, de tény, hogy sok idő van még az a rendezvényig.

– Lényegtelen, hányan jelölnek vissza a Facebookon, és biztos, hogy nem fogunk félig üres Papp László Arénát látni, ha más nem, busszal fogják oda szállítani a ceruzahegyező hivatal munkatársait. Az viszont már szomorúbb, hogy feltehetően a már felső limit nélküli kampánypénzből fogják kibérelni a helyszínt, ami nyilván nem két fillér – tette hozzá Schlanger Márton.