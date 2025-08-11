21 Kutatóközpont: Lánczi Tamás állítása hazugság

közvélemény-kutatók;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;21 Kutatóközpont;

2025-08-11 19:14:00 CEST

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezetője azzal vádolta meg a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatókat, hogy külföldről manipulálják a magyar közéletet. A 21 Kutatóközpont közölte: valóban vannak külföldi megrendelői, nemzetközi pályázatai, ezek a megbízások azonban kizárólag adott – pártpolitikától teljesen független – feladatokra szólnak.

„Intézetünket azzal vádolja a Hivatal, hogy általa »külföldről manipulálják a magyar közéletet«. Lánczi Tamás állítása hazugság” – közölte hétfő délután a 21 Kutatóközpont a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, hétfőn a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezetője, Lánczi Tamás többek közt azzal vádolt meg több Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatót – ide értve a 21 Kutatóközpontot, a Republikont, az Ideát, a Publicust és a Mediánt –, hogy azok „külföldi megbízásokat teljesítenek”, sőt még a szabad választásokba való beavatkozást is emlegetett. Felsorolásából a Fidesz-közeli közvélemény-kutatókon kívül – Nézőpont Intézet, Századvég – egyedül a Závecz Research maradt ki.

A megvádolt közvélemény-kutató szerint Lánczi Tamás hazudik. „A 21 Kutatóközpontnak valóban vannak külföldi megrendelői, nemzetközi pályázatai, ezek a megbízások azonban kizárólag az adott – pártpolitikától teljesen független – feladatra szólnak. Például az EU-tól elnyert pályázatban környezetvédelmi attitűdöket kutatunk, és mutatunk be, az erről szóló szerződés nyilvános, a projekt megléte és eredményei elérhetőek az intézetünk honlapján, a Facebook-oldalunkon, és a projekt honlapján” – írták.

Hozzátették, a pártpreferencia-kutatásaink megrendelői kizárólag hazai szervezetek és személyek. A kutatások nagy részét közösségi finanszírozásból készítik, valamint a megrendelőt feltüntetik a politikailag releváns kutatásoknál. A 21 Kutatóközpont egyúttal felhívja a figyelmet: