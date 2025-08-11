A szabad választásba való beavatkozással vádol több Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatót is a Szuverenitásvédelmi Hivatal

közvélemény-kutatás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-08-11 14:00:00 CEST

Már az is bűn, ha valamelyikük kapcsolatban áll az Európai Unióval.

Számos közvélemény-kutató cég partnerei között megtalálhatók olyan szervezetek, amelyek részei egy globális politikai nyomásgyakorló hálózatnak, és külföldi megbízásokat is teljesítenek – áll abban a közleményben, amelyet hétfőn adott ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A Lánczi Tamás vezette állami szerv szerint a 21 Kutatóközpont külföldi támogatói között szerepel többek között a European Liberal Forum és a German Marshall Fund, amelyek társadalmi attitűdvizsgálatokat, politikai elemzéseket, közvélemény- és piackutatási projekteket finanszíroznak Magyarországon. Az IDEA Intézet közvetlen együttműködésben áll az Európai Unióval, valamint olyan szervezetekkel, mint a National Endowment for Democracy (NED) és a Rockefeller Brothers Fund, ami a hivatal megfogalmazása szerint a külföldi politikai és pénzügyi érdekek jelenlétét mutatja az intézet tevékenységében.

A Népszava megbízsdáából is dolgozó Publicus Intézet magyarországi partnereivel együtt egy nemzetközi hálózat részeként jut támogatásokhoz és pályázati forrásokhoz. A Republikon Intézet részt vesz az Európai Unió támogatási programjaiban, és közvetlen finanszírozást kapott az Open Society Policy Center-től, valamint korábban az Egyesült Államok budapesti nagykövetségétől is. Külföldi partnerei között megtalálható a German Marshall Fund, a National Democratic Institute (NDI) és a Rockefeller Brothers Fund.

A Medián három és fél évtizedes történetében többször előfordult, hogy manipulatív felmérés készítésével, illetve egy-egy eredmény politikailag elfogult kommunikálásával kapcsolatban született nyilatkozat vagy újságcikk. Mindemellett azt is megjegyzik, hogy a cég esetében nem kizárt a külföldi érdekeltség.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki magát függetlennek mondja, de manipulatív vagy hamis eredményeket közöl, s erre a célra külföldi támogatásokat és forrásokat is felhasznál, lényegében beavatkozik a szabad választásokba. Tevékenységével tudatosan félrevezeti a választópolgárokat, és ürügyet szolgáltat a választások eredményének megkérdőjelezéséhez is. A károkozás mértékét súlyosbítja az, ha mindezt sorozatosan, a médiával összehangolva végrehajtott dezinformációs kampány vagy akció keretében teszi” – zárul a tájékoztatás. A felsorolásból a Fidesz-közeli közvéleménykutatókon, például a Nézőpont Intézeten kívül kimaradt a Závecz Research is.