Donald Trump közölte, hogy megpróbál visszaszerezni Ukrajnának területeket

2025-08-11 19:46:00 CEST

Az amerikai elnök azonban hozzátette, a háború befejezése érdekében Oroszországnak és Ukrajnának is területeket kell majd átengednie egymásnak. A Putyinnal való tárgyalásán azt fogja felmérni pénteken, hogy az orosz elnök hajlandó-e megállapodásra lépni.

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy Ukrajnának és Oroszországnak is területeket kell majd átadnia egymásnak a háború befejezése érdekében – írja a Reuters.

A hírügynökség szerint az amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján elmondta: pénteken Alaszkában tárgyal Vlagyimir Putyin, az egyeztetés célja pedig az lesz, hogy felmérjék, az orosz elnök hajlandó-e a megállapodásra. Állítása szerint két percen belül kiderül majd, hogy van-e esély bármiféle előrelépésre.

„Beszélni fogok Vlagyimir Putyinnal, és megmondom neki, hogy véget kell vetnie ennek a háborúnak”

– mondta Trump újságíróknak.

Majd kilátásba helyezte egy lehetséges jövőbeli háromoldalú tárgyalás lehetőségét, amin Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vehet. Azt is mondta, hogy Putyinnal folytatott tárgyalásai után hamarosan beszélni fog az európai vezetőkkel, célja a mielőbbi tűzszünet elérése.

Trump korábban már beszélt arról, hogy mindkét félnek engedményeket kéne tennie, de eddig sem Oroszország, sem Ukrajna nem mutatott hajlandóságot arra, hogy egy békemegállapodás részeként területeket adjanak át egymásnak. Az európaiak vezetők eközben attól tartanak, hogy az Oroszországnak tett jelentős engedmények a jövőben biztonsági problémákat jelenthetnek a Nyugatnak.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének körülbelül egyötödét tartja megszállva, míg Ukrajna alig rendelkezik orosz területekkel. Trump egyértelművé tette, hogy „lesz némi területcsere”, a BBC tudósítása szerint ugyanakkor azt is megígérte, hogy megpróbál visszaszerezni valamennyi területet a megtámadott országnak.

„Oroszország Ukrajna területének egy nagy részét megszállta, fontos területeket, megpróbáljuk visszaszerezni ezek egy részét” – közölte Trump. Hozzátette, tájékoztatni fogja az európai vezetőket, ha Putyin „méltányos megállapodást” javasol a tárgyalások során, de „tiszteletből” először az ukrán elnököt fogja felhívni.