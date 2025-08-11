Kaja Kallas szólt, jöhet az Oroszország elleni 19. szankciós csomag is

Az Európai Unió dolgozni fog az Oroszország elleni 19. szankciós csomagon – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn, írja a Reuters. A hírügynökség szerint Kaja Kallas egyúttal óva intett a Moszkvának tett esetleges engedményektől az orosz-ukrán háborúban.
„Amíg Oroszország nem egyezik bele a teljes és feltétel nélküli tűzszünetbe, addig nem szabad megvitatnunk semmiféle engedményt” – mondta. Majd hozzátette, hogy „dolgozni fogunk a 19. szankciócsomagon”.
Az MTI szerint az uniós tagállamok külügyminiszterei rendkívüli tanácsülésükön támogatásukat fejezték ki az Egyesült Államok azon lépései iránt, amelyek igazságos békéhez vezetnek Ukrajnában. Kaja Kallas vasárnap hívta rendkívüli tanácsülésre az uniós tagországok külügyminisztereit Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre meghirdetett találkozója előtt. Trump hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a háború befejezése érdekében Ukrajnának és Oroszországnak is területeket kell majd átengednie egymásnak.