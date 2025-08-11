Robbanás volt egy amerikai acélgyárban, legalább egy ember meghalt

baleset;robbanás;Egyesült Államok;Pennsylvania;acélmű;

2025-08-11 22:15:00 CEST

Úgy tudni, tucatnyian megsérültek, két embert embert eltűntként tartanak nyilván. A robbanás oka egyelőre nem ismert.

A helyi rendőrség szerint legalább egy ember meghalt, ketten pedig eltűntek a Pennsylvania állambeli US Steel Clairton Coke Works acélgyárban egy robbanás következtében. A Pittsburghtől délre fekvő üzemnél több tucatnyian megsérültek, a robbanás oka egyelőre nem ismert – írja a BBC.

A hatóságok szerint az esetet „tömeges sérüléssel járó incidensként” kezelik, és jelenleg is aktív mentési műveletek zajlanak a romok alatt rekedt személyek felkutatására. Az Allegheny megyei mentőzolgálat szóvivője, Kasey Reigner a CBS Newsnak arról beszélt, hogy legalább 15 mentőautó érkezett a helyszínre.

A hatóságok a környék lakóit arra kérték, maradjanak távol az üzemtől. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója közösségi oldalán reagált az történtekre. „A helyszín továbbra is aktív, és a környékbelieknek követniük kell a helyi hatóságok utasításait” – írta az X-en. Hozzátette, figyelemmel kíséri a helyzetet, és kapcsolatban áll a mentőszolgálatokkal.

Rich Lattanzi, Clairton polgármestere hétfőn a helyszínre sietett, és a Reuters érdeklődésére elmondta, hogy tudomása szerint közel egy tucat ember súlyosan megsérült a robbanásban. „Szörnyű nap ez Clairton számára. Imádkozunk minden érintettért. Csak reméljük, hogy nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek látszik” – nyilatkozta.