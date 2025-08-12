Színes felhők a tündérkémények felett

Törökország;képgaléria;hőlégballon;

2025-08-12 06:00:00 CEST

A törökországi Kappadókiában, Nevşehir tartományban négy napon át 38 különleges formájú hőlégballon emelkedett a magasba 27 különböző országból, színes forgataggá varázsolva a tündérkéményeknek nevezett sziklaalakzatok feletti égboltot.

A ballonozás több mint két évtizede népszerű tevékenység a régióban, mivel a látogatók számára egyedülálló lehetőség, hogy madártávlatból csodálják meg a különleges tájat. A látványos reggeli felszállások mellett a hőlégballon-fesztivál földi programokat, koncerteket is kínál, a régió gazdag történelmét és kultúrkincsét bemutatva.