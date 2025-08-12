Színes felhők a tündérkémények felett

A törökországi Kappadókiában, Nevşehir tartományban négy napon át 38 különleges formájú hőlégballon emelkedett a magasba 27 különböző országból, színes forgataggá varázsolva a tündérkéményeknek nevezett sziklaalakzatok feletti égboltot.
2025-08-12 06:00:00 CEST
