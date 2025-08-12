Milliárdos hibák tűntek fel az MNB-botrány középpontjában lévő cég könyvelésében

MNB;hibák;könyvelés;Somlai Bálint;

2025-08-12 09:05:00 CEST

Erre azt követően derült fény, hogy Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója átvette a beszámolók ellenőrzését.

Akadtak problémák a könyveléssel az elmúlt években az MNB-botrány középpontjában lévő egyik cégnél, a Raw Development Kft.-nél – írja a G7. A portál szerint az előző két évben az utólagos ellenőrzéseknél milliárdos hibák buktak ki az éves beszámolókban, de az is előfordult, hogy a vállalat éves jelentését nem a megfelelő tartalommal töltötték fel az erre kijelölt oldalra, ezért azt két nappal később passziválni kellett.

A portál felidézi, a társaságot még 2014-ben alapították, pályája azonban csak azt követően kezdett el látványosan felfelé ívelni, hogy 2018-ban az akkori jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal jó barátságot ápoló Somlai Bálint érdekeltségébe került. Az új tulajdonos megjelenését követően a céget elöntötték a Magyar Nemzeti Bank megbízásai. A cég árbevétele négy év alatt több mint százszorosára nőtt, profitja pedig ennél is gyorsabb ütemben gyarapodott. A gyorsan növekvő bevételhez kiugró, az iparági átlagot messze meghaladó profitráta is társult, aminek köszönhetően a Raw Development a szektor egyik legjövedelmezőbb vállalatává vált.

A portál szerint nem egyértelmű, hogy a hiányosságok hogyan buktak ki, de

könnyen lehet, hogy épp az a könyvvizsgálócég tárta fel őket, amely Mészáros Lőrinc cégbirodalmában is több tucat vállalatnak dolgozik.

Az MNB-botrány kirobbanása után az egyik kulcskérdéssé ugyanis az vált, hogy mi lesz a Matolcsy-féle üzleti kör különböző gazdasági érdekeltségeivel. Ebből a szempontból pedig fontos fejlemény, hogy a Matolcsy klán vállalatai az elmúlt hónapokban sorra bízták meg könyveik ellenőrzésével Mészáros Lőrinc jól bejáratott könyvvizsgálóját. A sorba elég hamar belépett a Raw, hiszen még a botrány (hivatalos) kirobbanása előtt, 2024 végén cserélte le a korábbi könyvvizsgálóját. A beszámoló ellenőrzése azonban így sem lehetett könnyű feladat, legalábbis erre utal, hogy a dokumentum alapján a könyvvizsgálat csak jóval a beszámolók törvényben előírt május 31-i leadási határideje után, július 4-én zárult le.

A G7-nek nyilatkozó szakértők szerint a csúszást akár a korábbi év kényszerű korrekciója is okozhatta, amihez az új könyvvizsgálónak is lehetett egy-két megjegyzése. Már csak azért is, mert a korrekciók tényleg jelentősek voltak, például

a Raw Development 2023-ban a ténylegesnél 130 millió forinttal kisebb árbevételt, és közel 1,3 milliárd forinttal alacsonyabb anyagköltséget mutatott ki. Bár más jellegű ráfordításokat ezzel párhuzamosan alábecsültek, az ellenőrzés alapján a profit így is 930 millió forinttal lett magasabb, mint ami az eredeti, 2023-as beszámolóban szerepelt. Pedig már ott sem volt alacsony, először 5,3 milliárdos nyereséget jelentett a cég.

A beszámolókban egyébként a jelentős javítások után is maradt legalább egy nagyon furcsa elem: a 24.hu még májusban írt róla, hogy Somlai Bálint cégbirodalmában 2020-ban sor került egy rejtélyes, 50 milliárd forintos kötvénykibocsátásra, amellyel párhuzamosan a Raw Development Kft. hasonló értékben szerzett minimális, alig 2 százalékos részesedést a Matolcsy-kör egy másik vállalatában. Ez a befektetés azért nem volt egyértelműen aránytalan, mert a Raw egy olyan, úgynevezett osztalékelsőbbségi részvényt is kapott, amellyel a tulajdonába került vállalat kifizetett profitjának 99 százalékára tarthatott igényt.

Az 50 milliárdos részesedés azonban először kölcsönné alakult, majd egyszerűen eltűnt a Raw Development könyveiből.

Ebből valójában az első lépés a furcsa, különösen azért, mert a cég 2023-as beszámolója egyszer így, egyszer úgy hivatkozik a hatalmas összegre. A mérlegben már ebben az évben is kölcsönként szerepelt, a szöveges kiegészítő mellékletben azonban részesedésként.

A G7-nek nyilatkozó szakértő szerint ez teljesen érthetetlen, nem nagyon lehet ugyanis elképzelni olyan ügyletet, amellyel így változna meg a besorolás. Egy kölcsönt nem bonyolult eltüntetni (vissza kell fizetni), ez esetben azonban a céltársaságnak vagy a tulajdonosa, vagy a tőkéje változott volna meg, márpedig erre utaló jelet nem találni a vállalatnál. Utóbbi ellenőrzését egyébként még az is megnehezíti, hogy ez a cég a mai napig nem adta le a 2024-es beszámolóját.

A Raw többször is előkerült az Állami Számvevőszék nagy port kavaró, MNB-ről szóló jelentéseiben. A beszámoló szerint a 2020 és 2022 közötti időszakban a cég árbevételének 92-93 százaléka származott az MNB-től, vagy a jegybank befolyása alá tartozó különböző szervezetektől. A Raw kiválasztása ezekre a feladatokra több ponton is problémás volt, az ÁSZ a jelentésben többször is a túlárazás kockázatáról írt.