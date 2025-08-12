Török Gábor szerint a köztársasági elnök nyilvánosan hülyét csinált magából a fiataloknak szóló posztjával

fesztivál;fiatalok;Török Gábor;Sulyok Tamás;

2025-08-12 11:35:00 CEST

„Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?” – tette fel a kérdést a politikai elemző.

„Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus? Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?” – firtatta a Facebookon Török Gábor politikai elemző azután, hogy – mint megírtuk – Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán üzent a mocskosfideszező fiataloknak.

Az államfő ugyanis úgy fogalmazott: „Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét. Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják. Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül. Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok!” Noha bejegyzésében konkrét eseteket nem említett, az államfő ezzel bizonyára arra utalt, hogy idén szinte minden nyári fesztiválon hallható a közönség soraiból a fiatalok kormányellenes skandálása, a „Mocskos Fidesz!”.

Török Gábor Sulyok Tamás szavaival kapcsolatban most megjegyezte: ha a politikai hűség demonstrálása volt a szándék, akkor persze sikerült, de annak lehetnének olyan eszközei is, amelyekkel nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök.