Sulyok Tamás üzent a mocskosfideszező fiataloknak

2025-08-11 21:48:00 CEST

Ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza – írta hétfő esti posztjában a köztársasági elnök.

„Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják” – közölte Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfő este a Facebook-oldalán.

Noha bejegyzésében konkrét eseteket nem említett, az államfő ezzel bizonyára arra utalt, hogy idén szinte minden nyári fesztiválon hallható a közönség soraiból a fiatalok kormányellenes skandálása, a „Mocskos Fidesz!”. A Sziget Fesztiválon több koncerten, köztük Pogány Indulóén és Krúbién is felharsant, erről korábban írtunk is:

„Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét”

– írta Sulyok Tamás. A köztársasági elnök azonban hozzátette, nem kér csendet a fiataloktól, csak azt, hogy figyeljenek egymásra, a jövőre és a helyre, amit a gyerekeiknek hagynak örökül. „Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom Bennetek!” – zárta posztját.