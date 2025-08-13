Elengedné Milorad Dodik kezét Aleksandar Vučić

A szerb sajtóban már többször megírták, hogy Aleksandar Vučić elnöknek valójában régóta elege van Milorad Dodik boszniai szerb elnökből. Most azonban, hogy a szarajevói fellebbviteli bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, azaz Dodikot egy éves börtönnel és a politikai tevékenységektől való hatéves eltiltással sújtották, illetve elnöki mandátumától is megfosztották, a szerb államfőnek nincs más választása: ki kell állnia a leváltott, de posztjához továbbra is váltig ragaszkodó boszniai szerb elnök mellett. Ha ugyanis nem állna mellé, akkor a szerb nacionalisták azzal vádolhatnák Vučićot, hogy behódolt a Nyugatnak.
Nedim Sejdinovic, a Vreme című lap újságírója úgy véli, Vučić felhagy Dodik támogatásával, ha úgy ítéli meg, hogy a boszniai szerb vezető akadályozza a nyugati országokkal való jó kapcsolatok fenntartását.
„Vučić a hatalom megtartásáért feladná saját édesanyját is, és hol van ettől ez a boszniai politikus, akivel soha nem rokonszenvezett igazán. Ne feledjük, hogy a Szerb Haladó Párt más politikai lehetőségekre játszott a Szerb Köztársaságban, pénzügyi és logisztikai tekintetben is. A Dodikhoz fűződő kapcsolat mind politikailag, mind gazdaságilag tisztán haszonelvű. Vučićot bosszantotta Dodik, mert mindig többet vett el, mint amennyi megillette volna” – vélekedett Sejdinovic.
A szakártő a Danas napilapnak hozzátette, Vučić szinte észrevétlenül engedné el Dodik kezét, hogy ne dühítse magára a nacionalistákat, vagyis a szerbek többségét, akik úgy ítélik meg, hogy a Szerb Köztársaság elnöke egyfajta hős, aki a szerbségért harcol, és „nem egy gazember”, aki lefölözte hazája vagyonát.
Ráadásul Szerbiában létezik egy Dodik-lobbi mind az üzleti életben, mind a politikában, és Vučić velük sem akar ujjat húzni. Másrészt a boszniai szerb elnök Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatását is élvezi, nem mintha fontos bábú lenne a sakktáblán.
Sejdinovic úgy véli, valamiféle kompromisszumos megoldás születik majd Dodik további sorsáról. Végül lemond ugyan az elnökségről, cserében a Nyugat garantálhatja szabad mozgását és lehetővé teszi, hogy megtartsa vagyona egy részét. Mint mondja, egy ilyen megoldás ellen Putyin sem tiltakozna, ha olyan személyiséget választanának meg a Szerb Köztársaság élére, aki Moszkva számára is elfogadható.Milorad Dodikot jogerősen is elítélték, most Vlagyimir Putyintól és Donald Trumptól vár segítséget
Az Oslobodjenje című szarajevói lap elemzésében szintén azt írja, hogy Vučić Dodikhoz való hozzáállása egyre inkább szimbolikus gesztusnak tekinthető: még fogja ugyan a kezét, de valójában a sorsra bízza azt, mi történik vele.
„Már nem fektet be valódi politikai tőkét Dodik megmentésére. A nyilvánosság előtt úgy tesz, mintha támogatná, de valójában hagyja, hogy egyedül kezelje a következményeket. A politikában a lojalitás addig tart, amíg a haszon származik belőle”
– értékelt a boszniai médium.
Djordje Vukadinovic szerb politikai elemző ugyanezen lap hasábjain rámutatott, Vučić ugyan harsogva bírálja az ellenzéket, de mindent képes megtenni azért, hogy az utolsó pillanatban alkut kössön a nyugati hatalmakkal. Ennek az a célja, hogy megszerezze a nyugatiak támogatását egy újabb hatalmi ciklushoz.
Szerinte ez „maximális együttműködést” jelenthet, vagyis teljes kapitulációt Koszovó kérdésében.
Emellett Szerbia megvalósítja a környezetet súlyosan szennyező lítiumbányászatot, amelynek legfőbb haszonélvezője az Európai Unió és Németország.
Bojan Kostres, a vajdasági szociáldemokraták szövetségének elnöke azt mondta Danasnak, nem tudja, hogy Vučić cserbenhagyja-e Dodikot. „A Szerbiát pusztító korrupt bűnözői polip, amelynek csápjai Bosznia-Hercegovináig és Montenegróig is elérnek, egyre gyengébbek", mutatott rá. „Mindannyian a nacionalizmus mögé bújnak, de valójában hétköznapi szektások és tolvajok" – fogalmazott.