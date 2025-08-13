Elengedné Milorad Dodik kezét Aleksandar Vučić

Vlagyimir Putyin;Aleksandar Vucic;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;

2025-08-13 12:15:00 CEST

Egyre inkább szimbolikus gesztusnak tekinthető a hozzáállása a leváltott, de posztjához továbbra is váltig ragaszkodó boszniai szerb elnökhöz.

A szerb sajtóban már többször megírták, hogy Aleksandar Vučić elnöknek valójában régóta elege van Milorad Dodik boszniai szerb elnökből. Most azonban, hogy a szarajevói fellebbviteli bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, azaz Dodikot egy éves börtönnel és a politikai tevékenységektől való hatéves eltiltással sújtották, illetve elnöki mandátumától is megfosztották, a szerb államfőnek nincs más választása: ki kell állnia a leváltott, de posztjához továbbra is váltig ragaszkodó boszniai szerb elnök mellett. Ha ugyanis nem állna mellé, akkor a szerb nacionalisták azzal vádolhatnák Vučićot, hogy behódolt a Nyugatnak.

Nedim Sejdinovic, a Vreme című lap újságírója úgy véli, Vučić felhagy Dodik támogatásával, ha úgy ítéli meg, hogy a boszniai szerb vezető akadályozza a nyugati országokkal való jó kapcsolatok fenntartását.

„Vučić a hatalom megtartásáért feladná saját édesanyját is, és hol van ettől ez a boszniai politikus, akivel soha nem rokonszenvezett igazán. Ne feledjük, hogy a Szerb Haladó Párt más politikai lehetőségekre játszott a Szerb Köztársaságban, pénzügyi és logisztikai tekintetben is. A Dodikhoz fűződő kapcsolat mind politikailag, mind gazdaságilag tisztán haszonelvű. Vučićot bosszantotta Dodik, mert mindig többet vett el, mint amennyi megillette volna” – vélekedett Sejdinovic.

A szakártő a Danas napilapnak hozzátette, Vučić szinte észrevétlenül engedné el Dodik kezét, hogy ne dühítse magára a nacionalistákat, vagyis a szerbek többségét, akik úgy ítélik meg, hogy a Szerb Köztársaság elnöke egyfajta hős, aki a szerbségért harcol, és „nem egy gazember”, aki lefölözte hazája vagyonát.

Ráadásul Szerbiában létezik egy Dodik-lobbi mind az üzleti életben, mind a politikában, és Vučić velük sem akar ujjat húzni. Másrészt a boszniai szerb elnök Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatását is élvezi, nem mintha fontos bábú lenne a sakktáblán.

Sejdinovic úgy véli, valamiféle kompromisszumos megoldás születik majd Dodik további sorsáról. Végül lemond ugyan az elnökségről, cserében a Nyugat garantálhatja szabad mozgását és lehetővé teszi, hogy megtartsa vagyona egy részét. Mint mondja, egy ilyen megoldás ellen Putyin sem tiltakozna, ha olyan személyiséget választanának meg a Szerb Köztársaság élére, aki Moszkva számára is elfogadható.

Az Oslobodjenje című szarajevói lap elemzésében szintén azt írja, hogy Vučić Dodikhoz való hozzáállása egyre inkább szimbolikus gesztusnak tekinthető: még fogja ugyan a kezét, de valójában a sorsra bízza azt, mi történik vele.

„Már nem fektet be valódi politikai tőkét Dodik megmentésére. A nyilvánosság előtt úgy tesz, mintha támogatná, de valójában hagyja, hogy egyedül kezelje a következményeket. A politikában a lojalitás addig tart, amíg a haszon származik belőle”

– értékelt a boszniai médium.

Djordje Vukadinovic szerb politikai elemző ugyanezen lap hasábjain rámutatott, Vučić ugyan harsogva bírálja az ellenzéket, de mindent képes megtenni azért, hogy az utolsó pillanatban alkut kössön a nyugati hatalmakkal. Ennek az a célja, hogy megszerezze a nyugatiak támogatását egy újabb hatalmi ciklushoz.

Szerinte ez „maximális együttműködést” jelenthet, vagyis teljes kapitulációt Koszovó kérdésében.

Emellett Szerbia megvalósítja a környezetet súlyosan szennyező lítiumbányászatot, amelynek legfőbb haszonélvezője az Európai Unió és Németország.

Bojan Kostres, a vajdasági szociáldemokraták szövetségének elnöke azt mondta Danasnak, nem tudja, hogy Vučić cserbenhagyja-e Dodikot. „A Szerbiát pusztító korrupt bűnözői polip, amelynek csápjai Bosznia-Hercegovináig és Montenegróig is elérnek, egyre gyengébbek”, mutatott rá. „Mindannyian a nacionalizmus mögé bújnak, de valójában hétköznapi szektások és tolvajok” – fogalmazott.