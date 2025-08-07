Milorad Dodik közölte: nem megy sehova, népszavazást fog kiírni

népszavazás;Bosznia-Hercegovina;Milorad Dodik;

2025-08-07 09:49:00 CEST

„A népre fogok hallgatni, mert a néptől kaptam a megbízatásomat” – szögezte le.

Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, és azt követően, hogy a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta őt elnöki megbízatásától, közölte: nem megy sehova.

Múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották. Ezt követően döntött a választási bizottság az elnöki megbízatás visszavonásáról. A döntés ellen Milorad Dodik 90 napon belül fellebbezhet.

A politikus a választási bizottság döntését követően közölte: nem megy sehova, „nincs megadás”. Bejelentette, népszavazást ír ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint

a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy el kell-e fogadni a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának semmibe vételét.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntetőtörvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt. A büntetőtörvénykönyv vonatkozó pontját éppen Christian Schmidt módosította, döntésének hátterében pedig a boszniai szerb politikusok kijelentései és lépései álltak.

Milorad Dodik közölte, a saját eszközeikkel fogja legyőzni a bosnyákokat, vagyis a politikán keresztül, ugyanis a véleménye szerint minden, amit ellene tettek, politikailag motivált volt. Mint mondta, a nép akarata fog érvényesülni, senki nem törheti meg egy nép politikai akaratát.

„A népre fogok hallgatni, mert a néptől kaptam a megbízatásomat”

– húzta alá, majd közölte, nem ereszkedik térdre, nem fog csúszni és mászni, hanem harcolni fog. Emlékeztetett arra, hogy a jogszabályok szerint a boszniai szerb elnök megbízatása csak visszahívással vagy lemondással szűnik meg, a választási bizottság csak megadhatja vagy megerősítheti ezt a megbízatást, visszavonni nincs joga.

Milorad Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos rendjének védelméről szóló törvényt. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen.

Mint megírtuk, Dodik saját országa pártjainak elutasítása ellenére nem maradt teljesen támogatók nélkül. Orbán Viktor mellett, aki azt állította, hogy a szerb vezetőt azért ítélték el, mert nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek, Aleksandar Vučić szerb elnök is előre jelezte, nem fogadja el az ítéletet. Miloš Vučević, a Vučić nevével fémjelzett Szerb Haladó Párt elnöke a közösségi oldalán szégyenletes döntésnek nevezte Dodik mandátumának megvonását.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is előre jelezte szolidaritását. A magyar kormány tiszteletben tartja a nyugat-balkáni országok szuverenitását, kiáll a demokratikusan megválasztott vezetők mellett, így van ez Bosznia-Hercegovina és a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik vonatkozásában is – közölte az MTI szerint a magyar diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy a szerb vezető „mindig is jó barátunk volt, jó szövetségesünk volt. Magyarország és a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság együttműködése mindig a kölcsönös tiszteletre alapult, azzal mindkét fél jól járt, mi ezt az együttműködést készen vagyunk fenntartani, és kiállunk a nyugat-balkáni emberek szuverén döntési joga mellett a saját vezetőjük és a saját jövőjük megválasztása tekintetében”.