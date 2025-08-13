Fizetett hirdetés

pártpolitika;dilemma;Tisza Párt;

Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője fizetett Facebook-hirdetésben tette közzé gondolatait. Hát igen – ha valakinek a Facebook posztjából nem születik automatikusan újságcikkek egész sora, akkor kénytelen ehhez a megoldáshoz folyamodni.

Na de nézzük meg azt is, hogy milyen gondolatokat akar eljuttatni a politikus a közvéleményhez! A többi között például azt, hogy ha azok részesei lehetnek majd a közös haza építésének, akik az elmúlt másfél évtizedben az Orbán-rendszer építésének voltak részesei, akkor azok, akik nem építették a Fidesz-rendszerét, miért ne építhetnék azt az új hazát. Ezzel nehéz lenne vitatkozni: miért is lennének alkalmasabbak az építésre azok, akik eddig romboltak azoknál, akik eddig is a rombolás ellen voltak.

Vagy: „Az autoriter szemlélet nem lehet rendező elv sem kormányon, sem ellenzékben.” Ezzel is nehéz vitába szállni: a többségi (?) akarat ráerőltetése a kisebbségre – ez épp a demokrácia orbáni értelmezése, és a világ boldogabb felén diktatúrának hívják.

Aztán még: „azt az autoriter politikát kell visszaverni, amelyhez sohasem szabad visszatérnie Magyarországnak”. Ez tavalyig a demokraták számára evidencia, sőt axióma volt. Ezért is akarták 2022-ben egy kétharmados győzelem esetén az autokráciát – már akkor is, és azóta még inkább – „törvényesítő” Alaptörvényt a választási törvénnyel együtt azonnal hatályon kívül helyezni.

Azaz: a politikus mindhárom állítása igaz. Ez pedig – újra és újra – felveti a dilemmát, hogy aki nem Magyar Péterre szavaz, az Orbán hatalmára szavaz-e (amint ezt Magyar és hívei sulykolják) – vagy pedig arra, hogy Magyarország ne legyen ismét autokrácia.

Ebben is Kunhalmi Ágnessel kell egyetértenem: „Nem sok idő van, de annyi mindenképpen, hogy mindenki átgondolja jelenlegi álláspontját és véleményét.”