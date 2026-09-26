„A harmadik verzió, hogy az AI teljesen függetlenül elkezdi irtani az emberiséget”

Egyre több techvezető és kutató figyelmeztet a mesterséges intelligencia (AI) veszélyeire, miközben Amerika és Kína tovább gyorsítja a fejlesztéseket. Szabados Levente adattudós és AI-szakértő szerint a verseny a nukleáris technológiáéhoz hasonló geopolitikai játszmává vált, csak az AI esetében még azt sem tudjuk pontosan, hol húzódnak a biztonságos működés határai.