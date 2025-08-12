Magyar Péter: Orbán Viktor egyik családtagja áll a kegyelmi ügy mögött

Magyar Péter;kegyelmi botrány;Tisza Párt;

2025-08-12 15:39:00 CEST

Szerinte a volt felesége, Varga Judit is kritikus volt a Fidesszel, de mégis lojális maradt.

Ha a jövő évi választásokon nyer a Tisza Párt, eltűnnek az oligarchák, a Pride-ról népszavazást tartanak, a befagyasztott uniós forrásokat pedig hazahozzák – jelentette ki a párt vezetője a lengyel Gazeta Wyborczának.

Magyar Péter a 444 szemléje szerint példaként a Tusk-kormány lengyelországi gyakorlatát említette.

A politikus arról is beszélt, hogy szerinte Magyarországon nem demokrácia, hanem autoriter rendszer működik, és ha nem pártja nyer, ez évtizedekig fennmaradhat. Elmondta, hogy 2019-ben kezdte erősebben kritizálni a Fideszt korrupció miatt, de akkor még része volt a rendszernek. Állítása szerint akkori felesége, Varga Judit is hasonló álláspontot képviselt, de lojálisabb maradt a Fideszhez.

Nyilvánosságra lépését azzal indokolta, hogy korábban megígérte Varga Juditnak: nem bírálja a Fideszt, amíg ő a politikában van. „Ha megválasztották volna az Európai Parlamentbe, ma nem lennék itt” – fogalmazott. A fordulópontot a kegyelmi ügy jelentette, amelyben a volt miniszter lemondott EP-jelöltségéről. Magyar Péter szerint „minden felelősség Novák Katalin köztársasági elnökre és a feleségemre hárult”, miközben szerinte egy Orbán Viktor egyik családtagja állt a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesének, Kónya Endrének adott elnöki kegyelem mögött. Ekkor döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a hatalmon lévők korrupciójáról szóló, titokban készült felvételt.

Arra a kérdésre, változna-e Magyarország Oroszországhoz fűződő politikája, ha a Tisza Párt kormányra kerülne, Magyar Péter úgy válaszolt: „Minden európai ország üzletel az oroszokkal. Néhányan ezt nyíltan és őszintén teszik, mások kevésbé. A magyarok inkább nyíltan kezelik ezt.” Az orosz földgázvásárlással kapcsolatban a források diverzifikálásának nehézségeit hangsúlyozta, és kiemelte, hogy Magyarország, akárcsak Szlovákia, jelentős mértékben függ az orosz gáztól.