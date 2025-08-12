A DK zaj- és levegőminőség-mérést kezdeményez az augusztus 20-i tűzijáték miatt

DK;tűzijáték;levegőminőség;

2025-08-12 15:14:00 CEST

A javaslatot a Főrvárosi Közgyűlés is támogatta; az ellenzéki pártnak arra is van ötlete, inkább mire kellen költeni a 15 milliárdot, amibe az augusztus 20-ai rendezvénysorozat kerül

A Fővárosi Közgyűlés támogatta a Demokratikus Koalíció képviselői javaslatát, hogy a Főpolgármesteri Hivatal illetékes főosztálya végezzen előzetes és utólagos zaj-, rezgés-, valamint levegőminőség-mérést, és mutassák be: mekkora zaj- és környezetszennyezést okoz Budapestnek az augusztus 20-i tűzijáték. Az egyre kiterjedtebb területen megvalósított tűzijáték a legsűrűbben lakott belvárosi rész, Újlipótváros lakóit is érinti: tavaly a hatalmas füst és az erős hanghatás sokaknak megterhelő volt. A DK szerint az idei, 3,6 milliárd forintba kerülő állami tűzijáték nagy környezeti, egészségügyi, valamint állatvédelmi problémákat okoz Budapesten, ezért azokról végre nyilvánosan kell beszélni.

Miközben az Orbán-kormány 89 milliárd forintot -- „szolidaritási” hozzájárulás címen -- elvon a fővárosi költségvetéstől, addig csupán a tűzijátékra fordított összeg több, mint például a Fővárosi Állat- és Növénykert dolgozóinak éves bérköltsége. Ők azok, akiknek védeniük kell a margitszigeti kisállatkert és a sziget védett állatait, mert már a Margit hídról, valamint a Margitsziget oldalán, a közkedvelt park közvetlen közelében is uszályról lövik majd fel a tűzijáték rakétáit.

Az ellenzéki párt a Közgyűlés által támogatott előterjesztésében kért: ne helyezzenek el pirotechnikai eszközt a Margit hídtól északra, a Margitsziget és Újlipótváros közötti Duna szakaszon.

Az állami ünnepségsorozat augusztus 16-tól esedékes, mindkét alsó rakpartot érintő lezárása súlyos problémát fog okozni a főváros közlekedésében. Az eseménysorozat 15 milliárdos költsége pedig több, mint amennyiből a legnagyobb budapesti hajléktalanellátó szervezet, a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei egész évben működik. A kormány tűzijátéka semmibe veszi a budapestiek érdekeit, ezért fel kell mérni annak társadalmi és egészségügyi kárait – áll a DK fővárosi képviselője. Keszthelyi Dorottya közleményében.