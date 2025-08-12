Teljes elmárkizayosodás, perverzió, elmebaj - Takács Péter és Magyar Péter ádáz kommentcsatát vívnak a Facebookon

Takács Péter;

2025-08-12 16:56:00 CEST

Posztolt az államtitkár, majd elszabadult a pokol.

A Tisza Párt elnökének mentális állapotát firtatta keddi bejegyzésében a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter azt állította: egy szülés alatt vízvezetékszerelők mentek be a székesfehérvári kórházba. A történtekkel kapcsolatban nyilatkozatháború robbant ki.

„Isten látja lelkem, nem az a napom legjobb része, amikor a teljes elmárkizajosodás felé robogó Magyar Péter elmebajával kell foglalkoznom... Viszont nem hagyhatom, hogy egy jó hírű kórházon és annak tisztességgel dolgozó munkatársain élje ki a perverzióit” – fogalmazott Takács Péter, majd úgy folytatta:

„Ki az a megborult tudatú idióta, aki szerint a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket!? Hát természetesen Péter Magyar és a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve, az RTL...”.

Szerinte az „ellenzék közepes szellemi képességekkel, de annál nagyobb rosszindulattal megáldott vezére pedig most már napok óta a legaljasabb módon támadja őket”, mivel nekik már csak az maradt, hogy „okádják a hazugságokat”. Sorait Magyar Péternek címezve azt írta, hogy szerinte a Tisza Pártnak se elképzelése, se programja nincsen az ország működését illetően. „Tudom, hogy ezért elsősorban engem gyűlölsz, mert az ATV-s vitában Kulja tiktok-doktorral együtt elsüllyesztettem a kormányzóképességetekbe vetett hitet is, de ne egy kórházon és annak becsülettel dolgozó munkatársain állj bosszút! Aljas dolog...” – fogalmazott.

„Mindenben hazudnak. Orbán Viktor egészségügyi államtitkára, Takács Péter megint lebukott, és ezzel végleg megbukott” – reagált a kommentmezőben az érintett. Magyar Péter jelezte: egy másik édesanya is beszámolt arról, hogy „szülésénél szintén vízszerelő tört rá, miközben épp világra hozta a gyermekét”. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, Takács Péter mindenről hazudik: kórházi fertőzésekről, várólistákról, orvos- és ápolóhiányról, a kórházi klímákról és az állami egészségügy válságos állapotáról. „Mindenkit letiltasz? A betegeket is kitiltod a kórházból?” – tette hozzá.

„Aki nem ért magyarul, azon nehéz segíteni” – replikázott Takács Péter, megjegyezve, hogy „áprilisig tudsz kártékonykodni, utána elsüllyedsz te is. Jó vergődést, Elvtárs!”.

Egy másik kommentben pedig azt üzente Magyar Péternek: