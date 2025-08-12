Hadházy Ákos újabb tüntetést ígért Hatvanpusztára

Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-12 16:53:00 CEST

Most egy vasajtó tűnt fel, ami mögött állítólag egy hatalmas széf található.

Újabb „hatvanpusztai túrákat” tervez a következő hónapokban Hadházy Ákos – közölte keddi bejegyzésében.

Indoklása szerint minél több embernek kell személyesen meggyőződnie arról, mi épült a birtokon. Úgy véli, a kormányzati kommunikáció is érzékeli, hogy Hatvanpuszta egyre kellemetlenebb ügy, ezért Orbán Viktor többször is kénytelen volt magyarázatot adni, miszerint a területen „mezőgazdasági üzem” található.

A bejegyzésben a független országgyűlési képviselő egy új, eddig nem publikált képet tett közzé a létesítményről. Az egyik felvételen egy vastag vasajtó látható egy föld alatti teremben. A fotót egy ott dolgozó munkás készítette, aki állítása szerint az ajtó mögött egy nagy széf található, de azt nem tudta lefotózni. A képviselő megjegyezte, hogy korábban látott felvételeken hasonló ajtók vezettek több hűtőterembe, ahol nagy mennyiségű élelmiszer tárolható.

Hadházy Ákos emlékeztetett arra, hogy a kastélykomplexum négy épületből áll: az egyik egy szállodához hasonló, sok szobát magában foglaló lakóépület, a másik antik bútorokkal berendezett luxuskúria, a harmadik egy galériás, kandallós könyvtár, a negyedikben pedig konyha, étterem és közösségi terek kaptak helyet. Az épületeket föld alatti folyosók kötik össze.