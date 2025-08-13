Nyáresti művészi méltóság

– Nem először vezényeltem bal kézzel – mesélte Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője a nyitókoncert után. Történt ugyanis, hogy a fesztivál rezidens együttesének, a Budafoki Dohnányi Zenekarnak a karmestere még a zempléni sorozat előtt Tajvanon tartott mesterkurzust és dirigált, ám sajnálatosan elesett és megsérült. A tajvaniak rögtön az ottani módszerekkel gyógyítani kezdték, de Händel Messiását háromszor is vezényelnie kellett és a helyzet miatt kénytelen volt bal kézzel. Mondhatjuk, gyakorolt Zemplénre és Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Bartók Concertóját ülve, főként bal kézzel óriási sikerrel vezényelte el a szokásos helyszínen, remek nyáresti időben, Sárospatakon a Rákóczi-vár udvarában. Persze a sikerért a saját zenekarának tagjai is sokat tettek, akik egyébként vasárnapig többször fellépnek különböző formációban a fesztiválon. A nyitóhangverseny szólistája az Amerikában élő fiatal zongorista, Dmitry Yudin volt, aki avatottan tolmácsolta a Csajkovszkij-művet.
Másnap Sátoraljaújhelyen egy újabb emlékezetes és igencsak kellemes nyáreste következett, ahol a Budafoki Dohnányi Zenekar immár Werner Gábor dirigálásával Mozart és Schubert-műveket szólaltatott meg. Mozart Kürtversenyét pedig Mácsai Zoltán, a Drezdai Staatskapelle szólókürtöse játszotta. A szólista korábban hat évet töltött el a Budafoki Dohnányi Zenekarban.
– A kürt a vlág legrafináltabb hangszere, egy rakoncátlan jószág
– mondta Hollerung Gábor a Nyáresti szerenádként hirdetett koncert felvezetőjeként. A kürt azonban Mácsai Zoltánon egyáltalán nem fogott ki. A szépen és ízlésesen kivilágított városháza udvarában a hangszer nyugalmat és méltóságot sugárzott és nem mellékesen nagyon vonzóan és karakteresen szólt.
És ha már vonzalom, a Zempléni Fesztivál azért is csábító sokak számára, mert tágas átjárást biztosít a zene és a társművészetek legkülönbözőbb irányzatai között. Nem beszélve az egyedi helyszínekről. Az egyedülálló adottságokkal rendelkező tokaji Disznókő Szőlőbirtokon szombat délután egymás után érkeztek a fiatal esküvői párok fényképezkedni. A borkombinátban viszont jóval hűvösebb körülmények között a zenészcsaládból származó Sapszon Orsi és zenekara lépett fel. Az énekesnő kisfia három hónapja született meg és az anyukának azóta ez volt az első szereplése. Az apuka, Papp Csaba pedig az őt kísérő trió egyik tagjaként a doboknál foglalt helyet. A babára a nagymama vigyázott kint a szabadtéren. Bent pedig örökzöld slágerek és újabb dalok váltották egymást. A zongoránál Elek Norbert játszott, a basszusgitáros pedig Máthé László volt. Sapszon Orsi angolul és franciául is énekelt. De az est talán legnagyobb sikerét a Bágya András és Szenes Iván szerzeménye, A boldogság és én aratta mai dzsesszes átiratban. Több dalban Kálmán Tamás is közreműködött Orsi énekes partnereként.
A dzsessz egyébkét a sárospataki borteraszon mindennapi vendég a fesztiválon. Zipernovszky Kornél szakíró jóvoltából a műfaj legjobbjai lépnek fel, kellő hangulatot teremtve a nap lezárásához.
A harminc éves Budapest Saxophone Quartett nem az esti, hanem a délutáni műsorsávban szerepelt a taktaharkányi református templomban. Szepesi Bence, Puskás Levente és Tószegi Bernát alapították és most is tagjai a népszerű formációnak. Hozzájuk kapcsolódott Horváth Marcell. Hollerung Gábor úgy konferálta őket fel, hogy amit játszanak, az mindig érték és mindig élvezhető. A karmester, fesztiváligazgató most sem tévedett. A művek átiratait szaxofonra maguk a zenészek jegyzik. Händel, Bach, Florio, Mozart, Barber és Vivaldi kompozíciói valódi ünneppé tették a hétfő délutánt Taktaharkányon. A helyiek pogácsával is kedveskedtek a vendégeknek.
A fesztiválon egymást érik majd a következő napokban is az izgalmak.
Kiemelkedik közülük a Queen Symphony és koncertshow a tokaji fesztiválkatlanban szombaton este. Másnap pedig nem maradhat el délután a Megérthető zene Hollerung Gáborral.
Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a vezénylésnél a karmester használja-e majd a jobb kezét is?
A sors különös útjai
Találkát adott a sors címmel adott közös estet Gubik Petra színésznő és Balázs János zongoraművész a Zempléni Fesztiválon a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban. A csaknem kétórás műsort, amely a világhírű Cziffra György életének mozzanatait dolgozta fel, álló tapssal honorálta az asztaloknál ülő, az ízletes kávéuzsonnával is megkínált közönség. A kávéuzsonna egyébként egy népszerűvé vált sorozat a fesztiválon, és most is alig lehetett bejutni a rendezvényre. Gubik Petráék produkciójának 2024 februárjában tartották a bemutatóját Budapesten a MOMkultban, azóta járják vele az országot.
– Az előadás a Cziffra Fesztivál keretein belül jött létre. Jancsi keresett meg, hogy szeretné, ha csinálnánk valamit közösen, a fesztiválra. Dolgoztunk már együtt korábban egy-egy koncerten, de most szerettünk volna valami konkrétat. Azt gondoltuk, hogy a zseniális zongoraművész Cziffra György életútja eléggé izgalmas ahhoz, hogy apropója legyen egy közös munkának. Kezdetben egy zenés estben gondolkodtunk, végül pedig egy egyfelvonásos rendhagyó előadás lett belőle, a komolyzene, a könnyűzene és a próza erre az alkalomra megteremtett sajátos fúziója – mondja Gubik Petra.
Az esten Balázs János zongorázik, a színésznő pedig egy vidám, keserű bohócként, olykor cirkuszi porondmesterként mesél Cziffra sikerekben és tragikus fordulatokban gazdag életéről, ismert, az adott életrajzi epizódhoz illő dalokat is előadva.
– Az est szövegének összeállításánál O. Horváth Sári dramaturggal sokat hagyatkoztunk Cziffra Györgynek az Ágyúk és virágok című kötetére. Ez az életút annyira drámai és izgalmas, hogy akár filmet is lehetne belőle forgatni, de egy színházi estet is rendkívül nagy élmény belőle létrehozni. Egy átfogó képet szerettünk volna adni a nézőknek Cziffra Györgyről és azt szerettük volna, hogy a produkció segítsen abban a nézőknek, hogy ezt a csodálatos művészt feltegyék arra a polcra, ahová való – teszi hozzá a színésznő.
Az est valóban felvállaltan érzelemdús, hatni szeretne a nézők érzékeire. Ez maradéktalanul sikerül is a sors különös, sokszor szélsőséges fordulatait bemutató alkotóknak.