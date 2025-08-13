Nyáresti művészi méltóság

Zempléni fesztivál;

Minőségi produktumokkal várja a látogatókat az idei Zempléni Fesztivál. Az egyedi helyszíneken létrejött, műfajilag sokszínű koncertek és előadások évről évre megszólítják az egyre bővülő közönséget.

– Nem először vezényeltem bal kézzel – mesélte Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője a nyitókoncert után. Történt ugyanis, hogy a fesztivál rezidens együttesének, a Budafoki Dohnányi Zenekarnak a karmestere még a zempléni sorozat előtt Tajvanon tartott mesterkurzust és dirigált, ám sajnálatosan elesett és megsérült. A tajvaniak rögtön az ottani módszerekkel gyógyítani kezdték, de Händel Messiását háromszor is vezényelnie kellett és a helyzet miatt kénytelen volt bal kézzel. Mondhatjuk, gyakorolt Zemplénre és Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Bartók Concertóját ülve, főként bal kézzel óriási sikerrel vezényelte el a szokásos helyszínen, remek nyáresti időben, Sárospatakon a Rákóczi-vár udvarában. Persze a sikerért a saját zenekarának tagjai is sokat tettek, akik egyébként vasárnapig többször fellépnek különböző formációban a fesztiválon. A nyitóhangverseny szólistája az Amerikában élő fiatal zongorista, Dmitry Yudin volt, aki avatottan tolmácsolta a Csajkovszkij-művet.

Másnap Sátoraljaújhelyen egy újabb emlékezetes és igencsak kellemes nyáreste következett, ahol a Budafoki Dohnányi Zenekar immár Werner Gábor dirigálásával Mozart és Schubert-műveket szólaltatott meg. Mozart Kürtversenyét pedig Mácsai Zoltán, a Drezdai Staatskapelle szólókürtöse játszotta. A szólista korábban hat évet töltött el a Budafoki Dohnányi Zenekarban.

– A kürt a vlág legrafináltabb hangszere, egy rakoncátlan jószág

– mondta Hollerung Gábor a Nyáresti szerenádként hirdetett koncert felvezetőjeként. A kürt azonban Mácsai Zoltánon egyáltalán nem fogott ki. A szépen és ízlésesen kivilágított városháza udvarában a hangszer nyugalmat és méltóságot sugárzott és nem mellékesen nagyon vonzóan és karakteresen szólt.

És ha már vonzalom, a Zempléni Fesztivál azért is csábító sokak számára, mert tágas átjárást biztosít a zene és a társművészetek legkülönbözőbb irányzatai között. Nem beszélve az egyedi helyszínekről. Az egyedülálló adottságokkal rendelkező tokaji Disznókő Szőlőbirtokon szombat délután egymás után érkeztek a fiatal esküvői párok fényképezkedni. A borkombinátban viszont jóval hűvösebb körülmények között a zenészcsaládból származó Sapszon Orsi és zenekara lépett fel. Az énekesnő kisfia három hónapja született meg és az anyukának azóta ez volt az első szereplése. Az apuka, Papp Csaba pedig az őt kísérő trió egyik tagjaként a doboknál foglalt helyet. A babára a nagymama vigyázott kint a szabadtéren. Bent pedig örökzöld slágerek és újabb dalok váltották egymást. A zongoránál Elek Norbert játszott, a basszusgitáros pedig Máthé László volt. Sapszon Orsi angolul és franciául is énekelt. De az est talán legnagyobb sikerét a Bágya András és Szenes Iván szerzeménye, A boldogság és én aratta mai dzsesszes átiratban. Több dalban Kálmán Tamás is közreműködött Orsi énekes partnereként.

A dzsessz egyébkét a sárospataki borteraszon mindennapi vendég a fesztiválon. Zipernovszky Kornél szakíró jóvoltából a műfaj legjobbjai lépnek fel, kellő hangulatot teremtve a nap lezárásához.

A harminc éves Budapest Saxophone Quartett nem az esti, hanem a délutáni műsorsávban szerepelt a taktaharkányi református templomban. Szepesi Bence, Puskás Levente és Tószegi Bernát alapították és most is tagjai a népszerű formációnak. Hozzájuk kapcsolódott Horváth Marcell. Hollerung Gábor úgy konferálta őket fel, hogy amit játszanak, az mindig érték és mindig élvezhető. A karmester, fesztiváligazgató most sem tévedett. A művek átiratait szaxofonra maguk a zenészek jegyzik. Händel, Bach, Florio, Mozart, Barber és Vivaldi kompozíciói valódi ünneppé tették a hétfő délutánt Taktaharkányon. A helyiek pogácsával is kedveskedtek a vendégeknek.

A fesztiválon egymást érik majd a következő napokban is az izgalmak.

Kiemelkedik közülük a Queen Symphony és koncertshow a tokaji fesztiválkatlanban szombaton este. Másnap pedig nem maradhat el délután a Megérthető zene Hollerung Gáborral.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a vezénylésnél a karmester használja-e majd a jobb kezét is?