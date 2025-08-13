Korábbi Origo-főszerkesztő lesz az új NER-portál vezetője

Orbán-kormány;média;propaganda;

Kezdés gyanánt az Ellenpont le is nyúlta a Népszava egyik felvételét Magyar Péterről.

Gábor László, az Origo korábbi főszerkesztője vette át a Mediaworks érdekeltségébe tartozó új lap, az Ellenpont irányítását – hívta fel a figyelmet a Telex.

A portál eddigi írásai alapján illeszkedik a kormánypárti kommunikációs vonalba, és elsősorban Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij között próbál összefüggéseket keresni. Gábor László 2024 végéig vezette az Origót, amely bulvárelemeket és kormányzati narratívát vegyített, és ahol gyakran jelentek meg szerző nélküli cikkek. 2020-ban egy rendőrségi tanúvallomásában azt mondta, nem tudja, ki írta a Donáth Annáról szóló lejárató anyagot, illetve ki döntött annak közléséről.

Új lapja múlt héten indult. „Elsősorban szembesíteni fogunk: saját kutatásainkat használva el fogjuk mondani, hogy azok ott kik is valójában, milyen pénzből, miért, mire készülnek. Nem híroldal leszünk tehát. Ettől függetlenül biztosan nem fogjuk megállni, hogy a bohóc és társai néhány égbekiáltó aljasságára vagy szánalmas szerencsétlenkedésére olykor ne reagáljunk. Vagy akár arra, hogyha a számunkra fontos patrióta értékeket – például kulturális értékeket – ezek ott támadni próbálják. Néha kiröhögni, olykor megvédeni, mindig szembesíteni. Újabb ellenpontot teremteni” – fogalmazott köszöntőjében.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy az indulást egy lopással kezdték – egy cikkükben például pontosan egy olyan Magyar Péter-képet nyúltak le a Népszavától, amelyet korábban szerzőmegjelölés nélkül a Mandiner, az Origo és a Hír TV is átvett. A kép elég népszerű a Fideszhez, illetve az Orbán-kormányhoz közel álló médiában: azt a pillanatot örökíti meg, amikor a Tisza Párt későbbi elnöke belekortyolt egy dobozos sörbe a 2024. március 26-án tartott tüntetésén.